Rio - O ex-jogador do Vasco, Douglas, de 44 anos, viralizou nas redes sociais por um motivo bastante incomum. Em uma partida de futsal festiva pela reinauguração do Ginásio Municipal de Marau, no Rio Grande do Sul, o ex-apoiador representou o Grêmio e fez um golaço, mas sua aparência irreconhecível chamou bastante a atenção.
Douglas marcando um golaço no Internacional e, na comemoração, dançando a valsa em alusão aos 15 anos sem títulos do rival. O momento ocorreu neste sábado (29), durante amistoso que marcou a reinauguração do Ginásio Municipal de Marau, no Rio Grande do Sul.
Revelado pelo Criciúma, Douglas ficou conhecido no futebol brasileiro primeiramente por defender o São Caetano. Depois ele passou pelo Corinthians, sendo campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes. Além disso, também teve passagem importante pelo Grêmio.
Douglas também defendeu o Avaí e encerrou sua carreira pelo Brasiliense em 2020. O fato de o ex-apoiador estar com uma forma física bastante incomum para um ex-jogador chamou muito a atenção dos torcedores.
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