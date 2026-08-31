Douglas chegou ao Vasco em 2014 - Divulgação / Vasco

Douglas chegou ao Vasco em 2014Divulgação / Vasco

Publicado 31/08/2026 16:11

Rio - O ex-jogador do Vasco , Douglas, de 44 anos, viralizou nas redes sociais por um motivo bastante incomum. Em uma partida de futsal festiva pela reinauguração do Ginásio Municipal de Marau, no Rio Grande do Sul, o ex-apoiador representou o Grêmio e fez um golaço, mas sua aparência irreconhecível chamou bastante a atenção.

Douglas marcando um golaço no Internacional e, na comemoração, dançando a valsa em alusão aos 15 anos sem títulos do rival. O momento ocorreu neste sábado (29), durante amistoso que marcou a reinauguração do Ginásio Municipal de Marau, no Rio Grande do Sul.



A partida contou com… pic.twitter.com/ezYy9RkzbK — Grêmio Info (@GremioInfo_) August 29, 2026

Revelado pelo Criciúma, Douglas ficou conhecido no futebol brasileiro primeiramente por defender o São Caetano. Depois ele passou pelo Corinthians, sendo campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes. Além disso, também teve passagem importante pelo Grêmio.



Entre os dois clubes, Douglas defendeu o Vasco nas temporadas de 2014 e 2015. A passagem do apoiador pelo Cruz-Maltino não foi das melhores e o apoiador não desenvolveu seu melhor futebol.

Douglas também defendeu o Avaí e encerrou sua carreira pelo Brasiliense em 2020. O fato de o ex-apoiador estar com uma forma física bastante incomum para um ex-jogador chamou muito a atenção dos torcedores.

