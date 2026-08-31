Douglas chegou ao Vasco em 2014Divulgação / Vasco

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Pedro Logato
Rio - O ex-jogador do Vasco, Douglas, de 44 anos, viralizou nas redes sociais por um motivo bastante incomum. Em uma partida de futsal festiva pela reinauguração do Ginásio Municipal de Marau, no Rio Grande do Sul, o ex-apoiador representou o Grêmio e fez um golaço, mas sua aparência irreconhecível chamou bastante a atenção.
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Revelado pelo Criciúma, Douglas ficou conhecido no futebol brasileiro primeiramente por defender o São Caetano. Depois ele passou pelo Corinthians, sendo campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes. Além disso, também teve passagem importante pelo Grêmio.
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Entre os dois clubes, Douglas defendeu o Vasco nas temporadas de 2014 e 2015. A passagem do apoiador pelo Cruz-Maltino não foi das melhores e o apoiador não desenvolveu seu melhor futebol.
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Douglas também defendeu o Avaí e encerrou sua carreira pelo Brasiliense em 2020. O fato de o ex-apoiador estar com uma forma física bastante incomum para um ex-jogador chamou muito a atenção dos torcedores.