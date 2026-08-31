David deixou a 14ª DP (Leblon) acompanhado de advogado após prestar depoimento - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

David deixou a 14ª DP (Leblon) acompanhado de advogado após prestar depoimentoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 31/08/2026 11:27

marcou dois gols nas últimas quatro vezes em que entrou em campo.

David Corrêa, conhecido como DVD, vivia um momento de reafirmação no Vasco antes de ser alvo de uma operação conjunta entre as polícias Civil do Rio e do Espírito Santo . Apesar de reserva nas duas partidas mais recentes, ele tem sido constantemente utilizado pelo técnico Pedro Emanuel e



Tanto que, após o 3 a 1 sobre o Cruzeiro , comemorou a boa sequência. "Estou muito feliz pelas oportunidades, tenho uma sequência e isso é muito importante. Venho jogando de falso 9, é uma posição diferente para mim, mas a cada dia aprendo mais. Às vezes erramos o gol, mas faz parte. O que importa é dar sequência e ajudar a equipe".

A passagem pelo Vasco até agora

Contratado em 2024 por empréstimo junto ao Internacional, o atacante de 30 anos agradou e foi comprado ao fim do mesmo ano. Em sua terceira temporada pelo Cruz-Maltino, ele soma 107 partidas, com 13 gols marcados e nove assistências, segundo dados estatísticos do site 'O Gol'.

Esse número poderia ser ainda maior se não tivesse sofrido uma lesão séria no ligamento cruzado do joelho esquerdo, em setembro de 2024. Ele ficou 10 meses sem jogar.



Passagem por grandes clubes do Brasil



David nasceu em Serra, no Espírito Santo e começou a carreira no futebol nas divisões de base do Rio Branco-ES. Foi para o Vitória ainda no sub-20, em 2015, mesmo ano em que estreou pelos profissionais.



Foram três temporadas no clube baiano, onde se destacou em 2017 ao marcar 11 gols em 63 partidas. Ele chamou a atenção de grandes clubes e acabou contratado pelo Cruzeiro.

Entretanto, não conseguiu repetir o desempenho em 2018 e 2019, mas foi campeão da Copa do Brasil. Fora dos planos, foi jogar no Fortaleza.



David voltou a se destacar com uma sequência de mais de 50 partidas em duas temporadas, ganhou uma música chamada 'Tropa do DVD" e o Internacional o comprou.



Mas não foi bem no clube gaúcho tendo marcado apenas duas vezes em 39 jogos. E foi jogar por empréstimo ao São Paulo, onde também não se firmou em 2023, mas foi campeão da Copa do Brasil.



A operação da polícia com David como alvo



Agora no Vasco, DVD teve altos e baixos ao longo dos anos, sem conseguir se firmar. E agora, aparece como um dos alvos das ações das polícias Civil do Rio e do Espírito Santo contra o tráfico interestadual de armas e drogas, além de lavagem de dinheiro.



Agentes estiveram na residência do jogador, na Barra da Tijuca e no CT do Vasco, em Jacarepaguá, também na Zona Sudoeste, na manhã desta segunda-feira (31). Ao todo são 15 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento com o tráfico e com uma facção criminosa, incluindo empresários e atletas profissionais.

As diligências acontecem em municípios da Grande Vitória e também em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, além de alvos localizados nos estados do Rio, Goiás e no Distrito Federal.



A operação mobiliza aproximadamente 100 policiais e conta com o apoio operacional da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), todos da Polícia Civil do Espírito Santo.



Os alvos são investigados pela prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e de armas e lavagem de dinheiro. As investigações buscam reunir elementos que contribuam para o esclarecimento dos delitos e a desarticulação da estrutura criminosa investigada.



O nome da operação, "A Tropa", faz referência à autodenominação utilizada pelos próprios investigados para se referirem ao grupo.