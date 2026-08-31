Alan Lescano é um dos principais jogadores do Argentinos JuniorsDivulgação / Argentinos Juniors

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Theo Faria
Na mira do Vasco, Alan Lescano não deu certeza em relação ao futuro depois da vitória do Argentinos Juniors por 2 a 1 sobre o Aldosivi, no último domingo (30), pelo Campeonato Argentino. O meia-atacante, que falou em tom de despedida, fez um golaço de falta durante a partida.
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“Existem rumores, não sei o que vai acontecer. Enquanto estiver aqui, vou deixar tudo de mim como fiz desde o primeiro dia. Se tiver que ir embora, irei muito feliz por ter representado essa camisa, esse clube, com toda a história que tem”, disse o jogador, logo após o confronto.

Camisa 10, Alan Lescano é um dos destaques do Argentinos Juniors. Em 2026, soma seis gols em 28 jogos, todos entre os titulares.
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O golaço de Alan Lescano