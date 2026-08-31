Rio — Após a negativa de Diego Carlos, que decidiu permanecer na Europa com destino ao Parma, o Vasco voltou as atenções para Gabriel Pereira, do Copenhagen. Segundo informações do canal 'Atenção Vascaínos!', o zagueiro se tornou a principal opção do clube carioca para reforçar o setor defensivo.
As conversas entre as diretorias foram retomadas, mas ainda esbarram em divergências sobre valores e formato do negócio. O Cruz-Maltino busca um empréstimo com opção de compra, enquanto os dinamarqueses preferem uma venda definitiva.
O jogador também recebeu proposta do Panathinaikos, da Grécia, mas prioriza o retorno ao futebol brasileiro para vestir a camisa vascaína. Nesta tarde, Gabriel Pereira entra em campo pelo Campeonato Dinamarquês e pretende conversar com os dirigentes do Copenhagen logo após a partida, na tentativa de obter sua liberação.
Apesar de ter ganhado força, a negociação não é tão simples. O Vasco evita prolongar as tratativas e deve buscar alternativas caso não avance rapidamente pelo zagueiro.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Theo Faria
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