Bruno Duarte ao lado de Admar Lopes, diretor executivo de futebol do Vasco - Reprodução / Vasco TV

Bruno Duarte ao lado de Admar Lopes, diretor executivo de futebol do VascoReprodução / Vasco TV

Publicado 31/08/2026 13:40

Rio - Reforço do Vasco para o Campeonato Brasileiro, Bruno Duarte, de 30 anos, foi formado na base do Palmeiras e do São Paulo, mas deixou o Brasil em 2018, depois de defender a Portuguesa. Pouco conhecido dos torcedores do país, o centroavante foi apresentado pelo Cruz-Maltino, nesta segunda-feira (31), e apresentou suas credenciais.

"A minha característica principal é ser o número nove, é fazer gol, é estar na área e ajudar a equipe com isso, mas também gosto de jogar em outras posições do ataque. E isso nos ajuda a ser um jogador melhor, um atleta melhor e entender vários momentos da partida", contou o jogador.

Bruno Duarte passou pelo futebol português, pela Arábia Saudita e nas últimas duas temporadas defendeu o Crvena Zvezda, da Sérvia. Em 97 partidas, o novo jogador do Vasco anotou 42 gols e deu 14 assistências. O atacante abordou a adaptação ao futebol brasileiro.

"Com certeza, o Campeonato Brasileiro é um nível muito alto, muito elevado. Só que hoje em dia, muitas ligas, muitos campeonatos, outras equipes estão evoluindo. Então eu acho que sim, acho que estou preparado para jogar uma Serie A do Brasileiro e espero ajudar muito em próximos jogos", disse.