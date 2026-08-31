Alan Lescano é destaque do Argentinos Juniors na temporadaInstagram / Argentino Jrs
O clube argentino quer uma forma de pagamento que lhe dê mais garantias e que as metas sejam mais fáceis de serem cumpridas, conforme o jornalista Cesar Luis Merlo, especializado em transferências internacionais.
LEIA MAIS: Jogador do Vasco é alvo de operação contra tráfico de armas e drogas
"Existem rumores, não sei o que vai acontecer. Enquanto estiver aqui, vou deixar tudo de mim como fiz desde o primeiro dia. Se tiver que ir embora, irei muito feliz por ter representado essa camisa, esse clube, com toda a história que tem", disse.
Confira o gol de falta de Lescano
O GOLAÇO de Alan Lescano pela transmissão da TNT Sports.— Ramon Cardoso (@RamonCardoso_7) August 30, 2026
Um 10 bem argentino. https://t.co/YsfWuNKb8D pic.twitter.com/VlGGKLk4oU
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.