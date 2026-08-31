Alan Lescano é destaque do Argentinos Juniors na temporada - Instagram / Argentino Jrs

Alan Lescano é destaque do Argentinos Juniors na temporadaInstagram / Argentino Jrs

Publicado 31/08/2026 15:19





O clube argentino quer uma forma de pagamento que lhe dê mais garantias e que as metas sejam mais fáceis de serem cumpridas, conforme o jornalista Cesar Luis Merlo, especializado em transferências internacionais.



LEIA MAIS: Jogador do Vasco é alvo de operação contra tráfico de armas e drogas Rio — O Argentinos Juniors recusou a proposta do Vasco pelo meia Alan Lescano . O Cruz-Maltino havia oferecido 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 39 milhões) fixos, além de 1,5 milhão de dólares (R$ 8 milhões) em bônus por metas.O clube argentino quer uma forma de pagamento que lhe dê mais garantias e que as metas sejam mais fáceis de serem cumpridas, conforme o jornalista Cesar Luis Merlo, especializado em transferências internacionais.

Lescano fez um golaço de falta neste domingo (30), na vitória do Argentinos Juniors sobre o Aldosivi por 2 a 1, pelo Campeonato Argentino. Após o confronto, ele deixou a possibilidade de saída em aberto.



"Existem rumores, não sei o que vai acontecer. Enquanto estiver aqui, vou deixar tudo de mim como fiz desde o primeiro dia. Se tiver que ir embora, irei muito feliz por ter representado essa camisa, esse clube, com toda a história que tem", disse.

Confira o gol de falta de Lescano