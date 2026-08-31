Os diretores Admar Lopes e Felipe Loureiro foram alguns dos vascaínos na confusão com o árbitro Matheus Candançan - Reprodução/TV Globo

Os diretores Admar Lopes e Felipe Loureiro foram alguns dos vascaínos na confusão com o árbitro Matheus CandançanReprodução/TV Globo

Publicado 31/08/2026 16:22

puniu o Vasco com multa e suspendeu os diretores Admar Lopes e Felipe Loureiro, além dos preparadores físico Daniel Felix e de goleiros Nelcírio Franchin. Eles estiveram envolvidos em Cauan Barros está liberado para jogar. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)e suspendeu os diretores Admar Lopes e Felipe Loureiro, além dos preparadores físico Daniel Felix e de goleiros Nelcírio Franchin. Eles estiveram envolvidos em confusão com a arbitragem em Vasco x Vitória . Jápara jogar.

O volante teve o pedido de denúncia arquivado pela Procuradoria. Já os diretores de futebol, Admar Lopes, e técnico, Felipe Loureiro, e os dois membros da comissão técnica receberam suspensão de 15 dias.

Eles responderam por infração ao artigo 258, parágrafo segundo, inciso II (desrespeitar os membros da arbitragem), do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).O episódio que levou o caso ao Tribunal aconteceu no intervalo do triunfo por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O árbitro Matheus Delgado Candançan relatou na súmula que sofreu ataques e xingamentos, além de uma tentativa de agressão com um soco de Nelcirio Franchin que acertou o quarto árbitro Paulo Roberto Alves Júnior.

E o Vasco foi multado em R$ 20 mil pelo lançamento de copos por parte dos torcedores em direção a árbitro e auxiliares na saída de campo no intervalo. A revolta dos vascaínos deveu-se à expulsão de Barros aos 17 minutos do segundo tempo, por uma mão na bola no meio de campo, por ser o último homem da defesa.





