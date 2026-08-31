Os diretores Admar Lopes e Felipe Loureiro foram alguns dos vascaínos na confusão com o árbitro Matheus CandançanReprodução/TV Globo
Vasco recebe punições do STJD por confusão com arbitragem
Cruz-Maltino, diretores e integrantes da comissão técnica foram julgados por ataques ao árbitro Matheus Candançan, contra o Vitória
Diretor do Vasco relembra negociação e cita 'vontade' de Bruno Duarte
O Cruz-Maltino anunciou o atacante nesta segunda-feira (31); ele estava no Estrela Vermelha e firmou contrato válido até dezembro de 2028
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Ex-apoiador, de 44 anos, teve passagens vitoriosas por clubes como Corinthians e Grêmio, além de momento de pouco brilho na Colina
Argentinos Juniors recusa proposta do Vasco por Alan Lescano
Clube deseja uma forma de pagamento que lhe dê mais garantias, além de metas mais fáceis de serem atingidas; meia deixou saída em aberto
Vasco retoma negociação por zagueiro após recusa de Diego Carlos
Gabriel Pereira, do Copenhagen, volta a ser prioridade, mas clubes divergem sobre os moldes de uma possível transferência
Bruno Duarte defende futebol sérvio e promete ser homem-gol do Vasco
Atacante, de 30 anos, está fora do Brasil desde 2018; atuando por clube europeu, ele teve média de quase um gol a cada dois jogos
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