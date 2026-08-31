Os diretores Admar Lopes e Felipe Loureiro foram alguns dos vascaínos na confusão com o árbitro Matheus CandançanReprodução/TV Globo

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Hugo Perruso
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Vasco com multa e suspendeu os diretores Admar Lopes e Felipe Loureiro, além dos preparadores físico Daniel Felix e de goleiros Nelcírio Franchin. Eles estiveram envolvidos em confusão com a arbitragem em Vasco x Vitória. Já Cauan Barros está liberado para jogar.
O volante teve o pedido de denúncia arquivado pela Procuradoria. Já os diretores de futebol, Admar Lopes, e técnico, Felipe Loureiro, e os dois membros da comissão técnica receberam suspensão de 15 dias.
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Eles responderam por infração ao artigo 258, parágrafo segundo, inciso II (desrespeitar os membros da arbitragem), do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).O episódio que levou o caso ao Tribunal aconteceu no intervalo do triunfo por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
O árbitro Matheus Delgado Candançan relatou na súmula que sofreu ataques e xingamentos, além de uma tentativa de agressão com um soco de Nelcirio Franchin que acertou o quarto árbitro Paulo Roberto Alves Júnior.
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E o Vasco foi multado em R$ 20 mil pelo lançamento de copos por parte dos torcedores em direção a árbitro e auxiliares na saída de campo no intervalo. A revolta dos vascaínos deveu-se à expulsão de Barros aos 17 minutos do segundo tempo, por uma mão na bola no meio de campo, por ser o último homem da defesa.