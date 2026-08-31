Admar Lopes é o diretor executivo de futebol do Vasco - Reprodução / YouTube VascoTV

Admar Lopes é o diretor executivo de futebol do VascoReprodução / YouTube VascoTV

Publicado 31/08/2026 17:22 | Atualizado 31/08/2026 17:23

Rio - O diretor executivo de futebol do Vasco , Admar Lopes, relembrou como foi a negociação para trazer o atacante Bruno Duarte, apresentado nesta segunda-feira (31) . O português pontuou que ela foi "relativamente simples", mas destacou a importância da vontade do jogador por um final feliz.

"Estamos muito contentes por ter chegado a um acordo com o Bruno (Duarte). Foi uma negociação relativamente simples, mas foi aproveitar também uma oportunidade de mercado e uma vontade que o Bruno demonstrou em vir jogar pelo Vasco. Isso ajudou bastante a negociação. A situação contratual dele também facilitou um bocadinho no timing".

"Estamos muito contentes com a chegada do Bruno. Achamos que é um atleta que vai ajudar bastante pela experiência internacional que também já tem. Ainda não teve a oportunidade de jogar no Brasileirão, mas estamos muito contentes. Com as características dele, nos vai ajudar. O treinador também o conhece do futebol português e gosta muito das características do Bruno".

Admar Lopes ao lado de Bruno Duarte Matheus Lima / Vasco

Bruno Duarte estava no Estrela Vermelha, da Sérvia. Ele é o novo camisa 19 do Gigante da Colina e assinou contrato válido até dezembro de 2028 com o Cruz-Maltino.