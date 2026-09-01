Johan Rojas está sem jogar desde o último dia 13 - Mauro Pimentel / AFP

Johan Rojas está sem jogar desde o último dia 13Mauro Pimentel / AFP

Publicado 01/09/2026 11:49 | Atualizado 01/09/2026 11:50

Rio - O Vasco poderá ter um "reforço" importante para as próximas partidas. O meia Johan Rojas , de 23 anos, que não entra em campo desde o último dia 13, sofreu uma sobrecarga muscular e retornou aos treinamentos nesta semana.

O colombiano, que está na pré-lista da seleção do seu país para a próxima Data Fifa, recebeu a liberação do departamento médico e poderá ser utilizado nos próximos jogos pelo treinador Pedro Emanuel. As informações são do jornalista colombiano Pepe Sierra.

Johan Rojas chegou ao Vasco no começo da temporada, sendo emprestado gratuitamente pelo Monterrey, do México. A negociação tem opção de compra no valor de 3,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 18,5 milhões).

O meia, de 23 anos, foi revelado pelo La Equidad, da Colômbia, e antes do Monterrey também passou pelo Necaxa, do México. Pelo Vasco, Rojas entrou em campo em 31 jogos, anotou dois gols e deu cinco assistências.