Johan Rojas está sem jogar desde o último dia 13Mauro Pimentel / AFP

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Pedro Logato
Rio - O Vasco poderá ter um "reforço" importante para as próximas partidas. O meia Johan Rojas, de 23 anos, que não entra em campo desde o último dia 13, sofreu uma sobrecarga muscular e retornou aos treinamentos nesta semana.
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O colombiano, que está na pré-lista da seleção do seu país para a próxima Data Fifa, recebeu a liberação do departamento médico e poderá ser utilizado nos próximos jogos pelo treinador Pedro Emanuel. As informações são do jornalista colombiano Pepe Sierra.
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Johan Rojas chegou ao Vasco no começo da temporada, sendo emprestado gratuitamente pelo Monterrey, do México. A negociação tem opção de compra no valor de 3,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 18,5 milhões).
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O meia, de 23 anos, foi revelado pelo La Equidad, da Colômbia, e antes do Monterrey também passou pelo Necaxa, do México. Pelo Vasco, Rojas entrou em campo em 31 jogos, anotou dois gols e deu cinco assistências.
 