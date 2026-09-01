Johan Rojas está sem jogar desde o último dia 13Mauro Pimentel / AFP
Meia do Vasco se recupera de sobrecarga muscular e fica à disposição
Jogador, de 23 anos, não entra em campo desde o último dia 13; atleta participou de 31 jogos, anotou dois gols e deu cinco assistências
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Lateral-esquerdo teve bom desempenho e ganhou moral com o técnico Pedro Emanuel ao substituir Cuiabano, que vinha sendo o titular no setor
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O Cruz-Maltino anunciou o atacante nesta segunda-feira (31); ele estava no Estrela Vermelha e firmou contrato válido até dezembro de 2028
Vasco recebe punições do STJD por confusão com arbitragem
Cruz-Maltino, diretores e integrantes da comissão técnica foram julgados por ataques ao árbitro Matheus Candançan, contra o Vitória
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Ex-apoiador, de 44 anos, teve passagens vitoriosas por clubes como Corinthians e Grêmio, além de momento de pouco brilho na Colina
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