Walace Falcão comemora gol pelo Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Walace Falcão comemora gol pelo VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 01/09/2026 15:20

Rio - Em meio à busca por um zagueiro , o Vasco pode perder uma jovem promessa do setor para o mundo árabe. O Al-Fayha, clube saudita defendido por Hugo Moura e comandado por Fábio Carille, negocia a contratação de Walace Falcão, de 21 anos, segundo o 'ge'.

O Al-Fayha já fez uma proposta pelo defensor, mas os valores iniciais não agradaram. De acordo com a apuração, a diretoria pretende insistir e prepara uma segunda oferta ao time carioca.

A equipe saudita tem duas vagas sub-21 abertas e vê no mercado brasileiro boas oportunidades para preenchê-las. Além de jogar na zaga, o garoto da base do Vasco também atua como lateral, polivalência que chamou a atenção do clube interessado.

Walace Falcão já disputou quatro partidas como profissional pelo Cruz-Maltino. Logo na estreia, no Carioca de 2025 contra o Boavista, o defensor já balançou as redes. Em seguida, neste ano, atuou em três jogos da Sul-Americana.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Gabriel Salotti