Walace Falcão comemora gol pelo VascoDikran Sahagian / Vasco
Time de Hugo Moura, Al-Fayha negocia com zagueiro do Vasco
Clube da Arábia Saudita, que também é treinado pelo brasileiro Fábio Carille, mira a contratação do defensor cruz-maltino de 21 anos
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Meia do Vasco se recupera de sobrecarga muscular e fica à disposição
Jogador, de 23 anos, não entra em campo desde o último dia 13; atleta participou de 31 jogos, anotou dois gols e deu cinco assistências
Lucas Piton aproveita chances e acirra disputa por posição no Vasco
Lateral-esquerdo teve bom desempenho e ganhou moral com o técnico Pedro Emanuel ao substituir Cuiabano, que vinha sendo o titular no setor
Diretor do Vasco relembra negociação e cita 'vontade' de Bruno Duarte
O Cruz-Maltino anunciou o atacante nesta segunda-feira (31); ele estava no Estrela Vermelha e firmou contrato válido até dezembro de 2028
Vasco recebe punições do STJD por confusão com arbitragem
Cruz-Maltino, diretores e integrantes da comissão técnica foram julgados por ataques ao árbitro Matheus Candançan, contra o Vitória
Vídeo! Ex-meia do Vasco surge irreconhecível e faz gol em jogo festivo
Ex-apoiador, de 44 anos, teve passagens vitoriosas por clubes como Corinthians e Grêmio, além de momento de pouco brilho na Colina
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