Camisa do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré 2026 - Divulgação / Vasco

Camisa do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré 2026Divulgação / Vasco

Publicado 01/09/2026 22:35 | Atualizado 01/09/2026 22:37

Rio - O Vasco apresentou, nesta terça-feira (1º), a camisa comemorativa em homenagem ao Círio de Nazaré 2026. O Cruz-Maltino destacou que a iniciativa reforça o desejo de estar mais próximo da torcida em diferentes partes do Brasil.

"A renovação dessa parceria reforça o compromisso do Vasco de estar cada vez mais próximo dos seus torcedores e de valorizar manifestações que fazem parte da identidade cultural brasileira. O Círio de Nazaré é uma celebração de enorme relevância para o Pará e para milhões de pessoas em todo o país, e poder homenagear essa tradição por meio de um produto exclusivo é motivo de muito orgulho para o clube", disse o Diretor Comercial e de Marketing do Vasco da Gama SAF, João Vitor Assunção.

"Com uma torcida de presença nacional, o Vasco entende a importância de valorizar as diferentes culturas e tradições que fazem parte da identidade dos torcedores. Após a excelente recepção da primeira edição, entendemos que esse projeto tinha potencial para se tornar algo ainda maior, fortalecendo nossa conexão com a torcida vascaína da região Norte e promovendo um vínculo genuíno entre o Vasco, a cultura paraense e os valores que unem pessoas através da fé, da tradição e do sentimento de pertencimento", completou.

O Círio de Nazaré é uma das maiores manifestações culturais e religiosas do Brasil. O lançamento renova a parceria entre as partes, iniciada em 2025.

A peça ficará disponível a partir de 18 de setembro nas lojas Gigante da Colina, pelo ShopVasco e pela Vasco Store, dentro do Vasco App.

No comunicado, o Cruz-Maltino explicou o conceito da camisa e trouxe os detalhes da peça. Abaixo, confira o trecho:

Para a criação da camisa, a proposta foi unir elementos que representam o Vasco e o Círio de Nazaré em uma mesma identidade visual, fazendo com que a peça traduzisse a identidade do Círio sem perder a essência vascaína.



A estampa em tecido Jacquard combina referências às flores presentes no manto de Nossa Senhora de Nazaré com a estética marajoara inspirada nas cordas utilizadas na tradicional procissão do Círio.



Na gola, a coroa reforça essa união de símbolos. O elemento remete diretamente à coroa de Nossa Senhora de Nazaré e, ao mesmo tempo, estabelece uma conexão com a história do Vasco e sua relação com a realeza portuguesa, representada também pela tradicional associação do clube ao título de “Real”.



A camisa conta ainda com brilho acetinado no tecido e detalhes em ouro vibrante, referências à luminosidade da Basílica de Nazaré e à luz característica do Pará. Entre os detalhes da peça estão o escudo personalizado do Círio de Nazaré, mangas caneladas, tecido respirável e o logo da VG aplicado em dourado nas costas.