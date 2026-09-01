Time do Vasco comemora gol diante do Vitória, pela Copa do Brasil - Matheus Lima / Vasco

Time do Vasco comemora gol diante do Vitória, pela Copa do BrasilMatheus Lima / Vasco

Publicado 01/09/2026 16:45 | Atualizado 01/09/2026 17:49

Rio - Na zona de rebaixamento no Brasileiro e vivo na Copa do Brasil e Sul-Americana, o Vasco vive um dilema importante para a temporada: priorizar a permanência na Série A ou seguir na briga pelas copas? Segundo o "Lance", o elenco cruz-maltino fez um "pacto" para não abrir mão de nenhuma competição.

A vontade dos jogadores é entrar com força máxima em todos os campeonatos. Disputar as rodadas que restam no Brasileirão com seriedade, para tirar a equipe da 17ª posição e evitar o rebaixamento. Mas, além disso, levar a sério as quartas de finais da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

Este "pacto" indica postura contrária às especulações dos últimos meses, de que o Vasco poderia poupar atletas nas copas e priorizar os duelos da Série A. Os rumores ainda haviam sido reforçados pelo antigo treinador, Renato Gaúcho, que escolheu acionar a "garotada" na fase de grupos da competição continental.

Nesse cenário, o Vasco volta a campo para decidir a vaga nas semis da Copa do Brasil nesta quarta-feira (2), contra o Vitória, no Barradão. A bola rola às 21h30 (de Brasília) e o Cruz-Maltino tem a vantagem, já que venceu o jogo de ida por 1 a 0. Em caso de igualdade no agregado, a disputa irá para os pênaltis

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza