Ray Breno comemora gol pelo Juventude - Divulgação / Juventude

Ray Breno comemora gol pelo JuventudeDivulgação / Juventude

Publicado 01/09/2026 19:57

O DIA, o clube europeu busca tirar o meia de 22 anos do futebol brasileiro, onde está emprestado ao Juventude. Rio - O Vasco recebeu uma proposta do Veres Rivne, da Ucrânia, pela contratação em definitivo de Ray Breno . Segundo apuração do, o clube europeu busca tirar o meia de 22 anos do futebol brasileiro, onde está emprestado ao Juventude.

O jogador tem contrato com o clube carioca até o fim de 2028 e multa rescisória fixada em 40 milhões de euros (cerca de R$ 239 milhões). O Cruz-Maltino ainda não definiu se aceitará e analisa a oferta apresentada pelos ucranianos.



Na equipe gaúcha desde o início de 2026, Ray Breno soma dez partidas, dois gols e uma assistência na temporada. A passagem por Caxias do Sul, inclusive, lhe rendeu um momento marcante no Campeonato Gaúcho.

O meia marcou seu primeiro gol como profissional na vitória sobre o São José, nos acréscimos, e garantiu a classificação do time às semifinais. Os Jaconeros, porém, acabaram eliminados para o Grêmio nos pênaltis.

Revelado nas categorias de base do Vasco, o atleta conquistou títulos e chegou a vestir a camisa 10 da equipe sub-17. Antes de defender o Juventude, também teve passagens por Pouso Alegre (MG) e Nova Iguaçu (RJ).

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza