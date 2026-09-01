Time do Vasco entra em campo contra o Vitória, pela Copa do Brasil - Matheus Lima / Vasco

Time do Vasco entra em campo contra o Vitória, pela Copa do BrasilMatheus Lima / Vasco

Publicado 01/09/2026 18:02

Rio - O mês de setembro tem tudo para ser decisivo para o Vasco. Logo nesta quarta-feira (2), a equipe decidirá seu futuro na Copa do Brasil contra o Vitória, em Salvador, pelo sonho de conquistar o troféu que por pouco não veio em 2025. Para isso, defenderá a vantagem de 1 a 0 construída em São Januário

Porém, a sequência decisiva apenas começa no Barradão. Já no sábado (5), o Cruz-Maltino terá um clássico contra o Fluminense, 4º colocado do Brasileiro, no Maracanã. O retrospecto recente é favorável aos vascaínos, mas o duelo terá dupla importância, já que o time precisa vencer para deixar a 17ª posição.

Em seguida, assim como na Copa do Brasil, a Sul-Americana também entrará na fase de quartas de finais. Primeiro fora e depois em casa, o Vasco enfrentará o Santa Fe, da Colômbia, nas duas terças-feiras seguintes, nos dias 8 e 15, respectivamente.

Entre os duelos continentais, a equipe carioca visitará o Grêmio, no sábado, dia 12, para um confronto direto na briga contra o rebaixamento. O clube de Porto Alegre ocupa a 15ª posição na Série A.

Após o jogo de volta contra o time colombiano, o Cruz-Maltino ainda enfrentará o Coritiba, em São Januário, no dia 19. Este será o último compromisso de setembro no Brasileiro. Em caso de classificação, os meios de semana seguintes podem ser preenchidos pelas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza