Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco
Onde assistir?
Como chega o Vitória
Jair Ventura não poderá contar com Brítez e Caíque Gonçalves, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Mateus Silva e Walace tendem a ganhar espaço.
Como chega o Vasco
Para o duelo, o técnico pensa em escalar Puma Rodríguez e Paulo Henrique juntos pelo lado direito. Ramon Rique tem chance de aparecer entre os titulares. Cuiabano, com dores musculares, segue fora.
Ficha técnica
Data e hora: 02/09/2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Barradão, em Salvador (BA)
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
VAR: Daiane Muniz (SP)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho (Diego Tarzia) e Renê. Técnico: Jair Ventura.
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê (Ramon Rique); Andrés Gómez, Colidio e Adson (Paulo Henrique). Técnico: Pedro Emanuel.
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