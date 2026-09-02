Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

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Theo Faria
De olho em uma vaga na semifinal, o Vasco visitará o Vitória nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, no confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino jogará pelo empate para avançar, já que venceu a ida por 1 a 0, em São Januário. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.
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Onde assistir?

A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view) e do Prime Vídeo (streaming).

Como chega o Vitória

O Leão da Barra sofreu novo revés depois de perder para o Gigante da Colina. No sábado (29), foi superado por 2 a 1 pelo Atlético-MG, na Arena MRV. O time tentará se recuperar ao lado da torcida para buscar a classificação.

Jair Ventura não poderá contar com Brítez e Caíque Gonçalves, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Mateus Silva e Walace tendem a ganhar espaço.

Como chega o Vasco

Além da vantagem, o Cruz-Maltino tem a confiança a seu favor, já que fez boa atuação e venceu o Cruzeiro por 3 a 1, também no sábado (29). O elenco parece estar cada vez mais adaptado às ideias de Pedro Emanuel.

Para o duelo, o técnico pensa em escalar Puma Rodríguez e Paulo Henrique juntos pelo lado direito. Ramon Rique tem chance de aparecer entre os titulares. Cuiabano, com dores musculares, segue fora.

Ficha técnica

Vitória x Vasco

Data e hora: 02/09/2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
VAR: Daiane Muniz (SP)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho (Diego Tarzia) e Renê. Técnico: Jair Ventura.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê (Ramon Rique); Andrés Gómez, Colidio e Adson (Paulo Henrique). Técnico: Pedro Emanuel.