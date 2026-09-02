Pedrinho é o presidente do VascoMarcelo Wance / Vasco

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Pedro Logato
Rio - Vivendo os últimos momentos da janela de transferências, o Vasco apresentou uma mudança de foco. O Cruz-Maltino desistiu de contratar um zagueiro e irá priorizar a chegada de um apoiador. As informações são do portal "GE".
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O insucesso do Vasco na tentativas do defensores acabou norteando a situação. Diego Carlos era o plano A, enquanto Gabriel Pereira, do Copenhagen, estava entre os nomes mais bem avaliados. Arthur Chaves também foi sondado, mas acertou com o Botafogo.
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Com o desejo de contratar um apoiador, o Vasco tem Alan Lescano, do Argentino Jrs, como grande prioridade. O Cruz-Maltino tenta avançar nas conversas para conseguir finalizar os últimos detalhes.
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Outra posição que o clube carioca ainda vem avaliando a possibilidade de reforçar é o ataque. Com a chegada de Bruno Duarte, o foco agora é um jogador que atue pelos lados.
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