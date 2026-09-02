Pedrinho é o presidente do VascoMarcelo Wance / Vasco
Vasco deve desistir de contratar zagueiro em fim de janela
Cruz-Maltino teve insucesso com três jogadores e agora passou a priorizar a chegada de um apoiador e também de um atacante
Vasco bate o Vitória mais uma vez e vai à semifinal da Copa do Brasil
Cruz-Maltino também derrotou o Leão da Barra no jogo de ida; o adversário do Gigante da Colina na próxima fase será o Palmeiras
Vasco divulga relacionados para a partida contra o Vitória
Cruz-Maltino venceu o primeiro duelo por 1 a 0 e avança com um empate à terceira semifinal consecutiva de Copa do Brasil
Vasco fecha parceria com agência para promover experiências à torcida
Parceira oficial da Conmebol desde 2022, empresa passa a atuar junto ao Cruz-Maltino com soluções de hospitalidade e logística
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Vitória x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Cruz-Maltino terá vantagem do empate para avançar à semifinal da Copa do Brasil; decisão será nesta quarta-feira (2), no Barradão
Vasco lança camisa em homenagem ao Círio de Nazaré 2026
Movimento marca a renovação da parceria; Cruz-Maltino reforça o desejo de estar mais próximo da torcida em diferentes partes do país
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