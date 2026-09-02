Vibração de Andrés Gómez - Matheus Lima | Vasco da Gama

Vibração de Andrés GómezMatheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 02/09/2026 23:32 | Atualizado 03/09/2026 00:06

Salvador - O Vasco está na semifinal da Copa do Brasil de 2026. O Cruz-Maltino assegurou a vaga na noite desta quarta-feira (2), ao vencer o Vitória por 2 a 0 no Barradão, pela partida da volta das quartas. Andrés Gómez e Puma Rodríguez fizeram os gols do jogo. O adversário na próxima fase será o Palmeiras, que eliminou o Santos.

Na ida, o Gigante da Colina, mesmo com um homem a menos, bateu o Vitória por 1 a 0 . Dessa forma, avança na competição com um triunfo por 3 a 0 no placar agregado. O Vasco vai à semifinal pelo terceiro ano consecutivo.

O Cruz-Maltino, agora, volta a pensar no Campeonato Brasileiro. A equipe de Pedro Emanuel enfrentará o Fluminense no sábado (5), a partir das 21h, no Maracanã.

O jogo

O Vitória teve mais posse de bola no primeiro tempo e apostou em bolas levantadas na área para trazer perigo à meta defendida por Léo Jardim. O Leão da Barra, porém, não conseguiu balançar a rede.

Já o Vasco, mesmo com menos posse de bola, criou mais chances perigosas. A primeira veio aos 30 minutos, quando Lucas Piton retomou a posse e fez o cruzamento na medida para Spinelli, que finalizou de cabeça e mandou a bola na trave.

O centroavante, aliás, teve uma nova chance de cabeça. Desta vez, a marcação estava melhor em cima do argentino, que mandou direto para fora.

O Leão da Barra conseguiu responder aos 43 minutos. Mateus Silva cobrou uma falta pelo lado esquerdo do ataque, a bola passou por todo mundo, e Léo Jardim foi obrigado a trabalhar.

Logo depois, o Cruz-Maltino passou muito perto de abrir o placar. Piton tocou para Puma, que fez o cruzamento pelo lado esquerdo. Ramon Rique finalizou de cabeça, e a bola saiu com perigo pela linha de fundo.

Nos acréscimos, Andrés Gómez também passou perto de marcar. Ele invadiu a área pelo lado esquerdo, abriu para a perna direita e mandou a bola na rede pelo lado de fora.



Já na etapa complementar, o Vasco levou um grande susto. A bola foi levantada na área em cobrança de falta, Luan Cândido apareceu cabecear, e Cacá ainda correu para empurrar para o fundo da rede. Porém, a tecnologia do semiautomático entrou em ação e pegou o impedimento de Luan Cândido no lance.

Apesar do gol sofrido, o cenário do segundo tempo era de um Vitória que tinha muita dificuldade para ser perigoso. O Vasco, por sua vez, não tinha o mesmo volume de jogadas criadas como no primeiro tempo.

Depois dos 30 minutos do segundo tempo, o Gigante da Colina teve várias boas chances. Na terceira, o gol saiu. Andrés Gómez partiu do campo de defesa até o ataque, abriu para a perna esquerda, finalizou e fora da área e balançou a rede.

Nos acréscimos, o Cruz-Maltino ainda fez mais um. Puma tabelou com Colidio e, já dentro da área, finalizou cruzado para superar o goleiro Lucas Arcanjo e balançar a rede.