Mosaico do escudo feito pela torcida do Vasco da Gama - Dikran Sahagian/Vasco

Mosaico do escudo feito pela torcida do Vasco da GamaDikran Sahagian/Vasco

Publicado 02/09/2026 18:30

Rio - O Vasco fechou uma nova parceria para ampliar experiência dos torcedores nos jogos da temporada. O Cruz-Maltino fechou acordo com a Absolut Sport, agência global especializada em viagens, hospitalidade e experiências esportivas, para a criação de pacotes voltados aos vascaínos que desejam acompanhar o time de perto, tanto no Rio de Janeiro quanto em partidas disputadas fora de casa.

A parceria chega em um momento de crescente mobilização da torcida cruz-maltina, especialmente com o avanço nas disputas da Sul-Americana e da Copa do Brasil. O contrato até dezembro de 2027 e a proposta é facilitar a jornada de famílias e torcedores que vivem fora do Rio de Janeiro, além de públicos que buscam mais conforto e segurança para acompanhar as partidas.

Com os pacotes, os vascaínos poderão contar com ingressos emitidos pelo clube em setores selecionados, transfers credenciados de ida e volta para os estádios, assistência presencial durante os jogos e condições especiais para hospedagem dentro e fora do Rio de Janeiro. A operação também busca atender torcedores de outras cidades e países, com uma equipe dedicada à organização de toda a jornada.

A chegada ao Vasco amplia a atuação da empresa no Brasil. Desde 2022, a empresa é a única Agência Oficial de Viagens e Experiências da Conmebol, tendo participado das operações de todas as finais da Libertadores. Em 2025, também passou a atuar como agência credenciada do Flamengo. Além disso, também mantém parceria com o Botafogo e foi parceira do Fluminense em 2023.