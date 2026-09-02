Mosaico do escudo feito pela torcida do Vasco da GamaDikran Sahagian/Vasco

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Rio - O Vasco fechou uma nova parceria para ampliar experiência dos torcedores nos jogos da temporada. O Cruz-Maltino fechou acordo com a Absolut Sport, agência global especializada em viagens, hospitalidade e experiências esportivas, para a criação de pacotes voltados aos vascaínos que desejam acompanhar o time de perto, tanto no Rio de Janeiro quanto em partidas disputadas fora de casa.
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A parceria chega em um momento de crescente mobilização da torcida cruz-maltina, especialmente com o avanço nas disputas da Sul-Americana e da Copa do Brasil. O contrato até dezembro de 2027 e a proposta é facilitar a jornada de famílias e torcedores que vivem fora do Rio de Janeiro, além de públicos que buscam mais conforto e segurança para acompanhar as partidas.
Com os pacotes, os vascaínos poderão contar com ingressos emitidos pelo clube em setores selecionados, transfers credenciados de ida e volta para os estádios, assistência presencial durante os jogos e condições especiais para hospedagem dentro e fora do Rio de Janeiro. A operação também busca atender torcedores de outras cidades e países, com uma equipe dedicada à organização de toda a jornada.
A chegada ao Vasco amplia a atuação da empresa no Brasil. Desde 2022, a empresa é a única Agência Oficial de Viagens e Experiências da Conmebol, tendo participado das operações de todas as finais da Libertadores. Em 2025, também passou a atuar como agência credenciada do Flamengo. Além disso, também mantém parceria com o Botafogo e foi parceira do Fluminense em 2023.
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Mosaico do escudo feito pela torcida do Vasco da Gama
Puma Rodríguez, do Vasco, comemora o seu gol na partida de volta entre Vitória e Vasco válida pelas quartas de final da Copa do Brasil 2026, realizada no estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador, na noite desta quarta-feira (2). O Vasco venceu por 2 a 0 (3 a 0 no placar agregado) e avançou às semifinais.