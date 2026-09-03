Carlo Ancelotti em conversa com José Mourinho, no CT de ValdebebasDivulgação / Real Madrid
De olho no ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2030, o italiano dedicou atenção especial a Endrick, Rodrygo e Militão. O trio se recupera de lesões no clube merengue.
“Manhã produtiva de trabalho com nossos jogadores em Valdebebas e um reencontro especial com a grande família madridista. Obrigado pelo carinho”, escreveu o treinador, nas redes sociais.
A próxima convocação do Brasil será na quarta-feira (9), para amistosos contra Austrália e Índia, entre o fim de setembro e o início de outubro.
A relação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid
Agenda da seleção brasileira
. Brasil x Austrália - 29/09, às 7h, em Brisbane
. Brasil x Índia - 03/10, às 11h, em Calcutá
. Brasil x Japão - 14/11, às 7h15, em Singapura
. Brasil x Singapura - 17/11, às 7h, em Singapura
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