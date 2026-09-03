Carlo Ancelotti em conversa com José Mourinho, no CT de ValdebebasDivulgação / Real Madrid

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Theo Faria
Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti fez uma visita ao CT do Real Madrid nesta quinta-feira (3). O comandante, que estava à frente do time espanhol antes de assumir a Amarelinha, no ano passado, reencontrou o elenco e conversou com José Mourinho.

De olho no ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2030, o italiano dedicou atenção especial a Endrick, Rodrygo e Militão. O trio se recupera de lesões no clube merengue.
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“Manhã produtiva de trabalho com nossos jogadores em Valdebebas e um reencontro especial com a grande família madridista. Obrigado pelo carinho”, escreveu o treinador, nas redes sociais.

A próxima convocação do Brasil será na quarta-feira (9), para amistosos contra Austrália e Índia, entre o fim de setembro e o início de outubro.

A relação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid

O técnico comandou o clube espanhol por seis temporadas, divididas em duas passagens. Ao todo, conquistou 15 títulos: Liga dos Campeões (2013/14, 2021/22 e 2023/24), Mundial de Clubes (2014, 2022 e 2024), Supercopa da Uefa (2014, 2022 e 2024), La Liga (2021/22 e 2023/24), Copa do Rei (2013/14 e 2022/23) e Supercopa da Espanha (2021/22 e 2023/24).

Agenda da seleção brasileira

. Brasil x Austrália - 25/09, às 7h, em Townsville
. Brasil x Austrália - 29/09, às 7h, em Brisbane
. Brasil x Índia - 03/10, às 11h, em Calcutá
. Brasil x Japão - 14/11, às 7h15, em Singapura
. Brasil x Singapura - 17/11, às 7h, em Singapura