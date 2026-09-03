Alex Telles é um dos principais jogadores do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Alex Telles é um dos principais jogadores do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 03/09/2026 10:52

Capitão do Botafogo , Alex Telles não estará à disposição de Rodrigo Bellão para encarar o Palmeiras. De acordo com o Glorioso, o lateral-esquerdo foi submetido a exame de imagem e teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda.

A previsão é de que o defensor retorne no duelo seguinte, diante do Red Bull Bragantino.

Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar no domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso quer vencer para não se aproximar da briga contra o rebaixamento. Neste momento, soma 30 pontos e ocupa a 12ª posição na tabela. Quem abre a zona da degola é o Vasco , que tem 25.

O comunicado do Botafogo

"O atleta Alex Telles foi submetido a exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda, com prognóstico de retorno para a partida diante do RB Bragantino."