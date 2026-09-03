Alex Telles é um dos principais jogadores do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Ele se machucou na derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no último domingo (30). Na ocasião, precisou ser substituído logo aos 21 minutos do primeiro tempo.
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