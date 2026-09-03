Alex Telles é um dos principais jogadores do BotafogoVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
Capitão do Botafogo, Alex Telles não estará à disposição de Rodrigo Bellão para encarar o Palmeiras. De acordo com o Glorioso, o lateral-esquerdo foi submetido a exame de imagem e teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda.
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Ele se machucou na derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no último domingo (30). Na ocasião, precisou ser substituído logo aos 21 minutos do primeiro tempo.
A previsão é de que o defensor retorne no duelo seguinte, diante do Red Bull Bragantino.
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Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar no domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso quer vencer para não se aproximar da briga contra o rebaixamento. Neste momento, soma 30 pontos e ocupa a 12ª posição na tabela. Quem abre a zona da degola é o Vasco, que tem 25.

O comunicado do Botafogo

"O atleta Alex Telles foi submetido a exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda, com prognóstico de retorno para a partida diante do RB Bragantino."
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Alex Telles é um dos principais jogadores do Botafogo
Alex Telles deixou o campo ainda aos 21 minutos no clássico
Alex Telles é capitão e referência técnica do elenco do Alvinegro