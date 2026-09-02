Rodrigo Bellão em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Rodrigo Bellão em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 02/09/2026 14:12 | Atualizado 02/09/2026 14:12

O primeiro duelo será com o Palmeiras, no domingo (6), às 18h30 (de Brasília), pela 26ª rodada. Depois, pegará o Red Bull Bragantino, dia 12, às 20h30. Para fechar, enfrentará o Grêmio, dia 16, às 19h30, em confronto adiado da 21ª rodada.No entanto, o aproveitamento como mandante não é dos melhores. Até aqui, na competição nacional, o Alvinegro somou quatro vitórias, quatro empates e três derrotas.