Rodrigo Bellão em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
O primeiro duelo será com o Palmeiras, no domingo (6), às 18h30 (de Brasília), pela 26ª rodada. Depois, pegará o Red Bull Bragantino, dia 12, às 20h30. Para fechar, enfrentará o Grêmio, dia 16, às 19h30, em confronto adiado da 21ª rodada.
No entanto, o aproveitamento como mandante não é dos melhores. Até aqui, na competição nacional, o Alvinegro somou quatro vitórias, quatro empates e três derrotas.
O Botafogo vai atrás de um bom desempenho para não entrar no drama da briga contra o rebaixamento na reta final da temporada. Neste momento, soma 30 pontos e ocupa a 12ª posição. O primeiro dentro da zona da degola é o Vasco, que tem 25.
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