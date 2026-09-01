Cebolinha tem contrato até dezembroGilvan de Souza / Flamengo
Torcedores do Botafogo se animam com sondagem por Everton Cebolinha
Atacante, de 30 anos, foi liberado pelo Flamengo para procurar um novo clube e recebeu contato do Botafogo, que busca um ponta
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Defensor de 25 anos chega ao clube carioca por empréstimo de R$ 5,9 milhões com opção de compra fixada em R$ 35,8 milhões
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