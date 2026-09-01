Cebolinha tem contrato até dezembroGilvan de Souza / Flamengo

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João André Pombo
Rio - O Botafogo procurou o Flamengo para entender os planos de Everton Cebolinha, que está de saída do Rubro-Negro. Por meio das redes sociais, os torcedores alvinegros apoiaram e se animaram com a possibilidade de contar com o jogador no plantel.
Com contrato até o fim de 2026, Cebolinha já está liberado para ser negociado com outras equipes sem uma compensação financeira. O salário alto foi o motivo de outras equipes no Brasil desistirem da contratação.
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"Tomara que venha, gosto muito do futebol dele. Vai cair como uma luva nesse time do Botafogo.", disse um usuário da rede social X, sobre a vinda do atacante para o Botafogo.
Outro botafoguense concordou e ainda deu o rival tricolor como exemplo: "Pode vir Cebolinha! No Fluminense dá certo montar um time com jogadores mais velhos, aí te pergunto, por que não daria certo aqui?", comparou o torcedor.
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Mesmo com a maior parte da torcida sendo a favor da contratação, existe uma parcela que tem receio por conta de seu histórico de lesões constantes.
"Não gosto dessa contratação não, sinceramente. Já vai ser difícil vencer a concorrência, e se conseguir, ainda é capaz dele se lesionar no primeiro jogo", disse um internauta contrariado com a especulação.
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Em resposta, um torcedor disse: "Ele é ótimo jogador. Pode até se lesionar, mas sempre acaba se recuperando rápido. Meu medo seria ele perder esse fim de ano, que é o mais importante para o nosso momento.", traquilizando o companheiro de arquibancada.
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Botafoguenses pedindo a vinda de Everton Cebolinha para o clube - Reprodução/X @josecarlosc13
Botafoguenses pedindo a vinda de Everton Cebolinha para o clube - Reprodução/X @astrobfr
Botafoguenses pedindo a vinda de Everton Cebolinha para o clube - Reprodução/X @mr30denovembro
Botafoguenses pedindo a vinda de Everton Cebolinha para o clube - Reprodução/X @leobarty7
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Botafoguenses pedindo a vinda de Everton Cebolinha para o clube - Reprodução/X @Kauebfrr
Atualmente, a prioridade de Cebolinha é uma ida para o exterior, inclusive esteve próximo de fechar com o Krasnodar, da Rússia, mas a transferência falhou. Mesmo com a preferência, o jogador não descarta a permanência no futebol brasileiro.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza