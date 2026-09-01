Cebolinha tem contrato até dezembro - Gilvan de Souza / Flamengo

Cebolinha tem contrato até dezembroGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/09/2026 18:50 | Atualizado 01/09/2026 18:58

Rio - O Botafogo procurou o Flamengo para entender os planos de Everton Cebolinha , que está de saída do Rubro-Negro. Por meio das redes sociais, os torcedores alvinegros apoiaram e se animaram com a possibilidade de contar com o jogador no plantel.

Com contrato até o fim de 2026, Cebolinha já está liberado para ser negociado com outras equipes sem uma compensação financeira. O salário alto foi o motivo de outras equipes no Brasil desistirem da contratação.

"Tomara que venha, gosto muito do futebol dele. Vai cair como uma luva nesse time do Botafogo.", disse um usuário da rede social X, sobre a vinda do atacante para o Botafogo.

Outro botafoguense concordou e ainda deu o rival tricolor como exemplo: "Pode vir Cebolinha! No Fluminense dá certo montar um time com jogadores mais velhos, aí te pergunto, por que não daria certo aqui?", comparou o torcedor.

Mesmo com a maior parte da torcida sendo a favor da contratação, existe uma parcela que tem receio por conta de seu histórico de lesões constantes.

"Não gosto dessa contratação não, sinceramente. Já vai ser difícil vencer a concorrência, e se conseguir, ainda é capaz dele se lesionar no primeiro jogo", disse um internauta contrariado com a especulação.

Em resposta, um torcedor disse: "Ele é ótimo jogador. Pode até se lesionar, mas sempre acaba se recuperando rápido. Meu medo seria ele perder esse fim de ano, que é o mais importante para o nosso momento.", traquilizando o companheiro de arquibancada.

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Atualmente, a prioridade de Cebolinha é uma ida para o exterior, inclusive esteve próximo de fechar com o Krasnodar, da Rússia, mas a transferência falhou. Mesmo com a preferência, o jogador não descarta a permanência no futebol brasileiro.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza