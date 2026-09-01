O Botafogo pagou um total de 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões na cotação da época) para contratar o atacante Arthur Cabral junto ao Benfica em junho de 2025. Apesar do investimento, o atacante não vem demonstrando dentro de campo o esperado.
No Campeonato Brasileiro, o Botafogo vem de três derrotas consecutivas para Vitória, Athletico-PR e Flamengo, sendo três delas no Rio de Janeiro. A última vitória pela competição aconteceu no dia 26 de julho contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.
Com o momento delicado, o Alvinegro passou a ocupar a 12ª colocação da tabela. A vantagem para a zona de rebaixamento é de cinco pontos. De acordo com informações do site "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o risco de queda é de 7%.
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