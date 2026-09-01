Arthur Cabral em protesto em CT do Botafogo - Reprodução / X

Arthur Cabral em protesto em CT do BotafogoReprodução / X

Publicado 01/09/2026 15:11

Torcedor do Botafogo para Arthur Cabral: “Tu é ruim pra caralho! Tu é horrível! Tu é um merda! Ganha muito dinheiro e não joga porra nenhuma.”



BTB SPORTS pic.twitter.com/QoiGY8pF91 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) September 1, 2026

"Tu é ruim pra c...! Tu é horrível! Tu é um m...! Ganha muito dinheiro e não joga p... nenhuma", disse o torcedor, que teve sua cobrança registrada pela "BTB Sports".

O Botafogo pagou um total de 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões na cotação da época) para contratar o atacante Arthur Cabral junto ao Benfica em junho de 2025. Apesar do investimento, o atacante não vem demonstrando dentro de campo o esperado.

No clássico contra o Flamengo, o centroavante chegou a anotar um gol que colocaria o Alvinegro na frente do placar, mas o lance acabou sendo anulado, porque Arthur Cabral tocou com a mão na jogada.

No Campeonato Brasileiro, o Botafogo vem de três derrotas consecutivas para Vitória, Athletico-PR e Flamengo, sendo três delas no Rio de Janeiro. A última vitória pela competição aconteceu no dia 26 de julho contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Com o momento delicado, o Alvinegro passou a ocupar a 12ª colocação da tabela. A vantagem para a zona de rebaixamento é de cinco pontos. De acordo com informações do site "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o risco de queda é de 7%.