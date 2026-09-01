Arthur Cabral em protesto em CT do BotafogoReprodução / X

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Pedro Logato
Rio - Membros de torcidas organizadas do Botafogo realizaram um protesto nesta terça-feira (1º), no CT Lonier, e jogadores do elenco foram cobrados. O atacante Arthur Cabral, de 28 anos, foi bastante hostilizado por um alvinegro enquanto passava para participar do treinamento.
"Tu é ruim pra c...! Tu é horrível! Tu é um m...! Ganha muito dinheiro e não joga p... nenhuma", disse o torcedor, que teve sua cobrança registrada pela "BTB Sports".
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O Botafogo pagou um total de 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões na cotação da época) para contratar o atacante Arthur Cabral junto ao Benfica em junho de 2025. Apesar do investimento, o atacante não vem demonstrando dentro de campo o esperado.
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No clássico contra o Flamengo, o centroavante chegou a anotar um gol que colocaria o Alvinegro na frente do placar, mas o lance acabou sendo anulado, porque Arthur Cabral tocou com a mão na jogada.
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No Campeonato Brasileiro, o Botafogo vem de três derrotas consecutivas para Vitória, Athletico-PR e Flamengo, sendo três delas no Rio de Janeiro. A última vitória pela competição aconteceu no dia 26 de julho contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.
Com o momento delicado, o Alvinegro passou a ocupar a 12ª colocação da tabela. A vantagem para a zona de rebaixamento é de cinco pontos. De acordo com informações do site "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o risco de queda é de 7%.