Gabriel Batista, goleiro do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Gabriel Batista, goleiro do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 31/08/2026 18:44

Rio — O goleiro Gabriel Batista foi escalado novamente na derrota do Botafogo para o Flamengo por 3 a 0 neste domingo (30), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta assumiu a função de titular após Warleson sofrer um corte profundo no queixo na eliminação para o Cienciano, quando o Alvinegro venceu por 1 a 0, no último dia 20 de agosto, e caiu devido ao placar agregado.

fotogaleria

Desde então, além da partida no torneio sul-americano, quando substituiu o companheiro, ele jogou contra o Athletico-PR e o rival carioca.



Na coletiva depois do clássico, o técnico interino Rodrigo Bellão garantiu que a disputa de titularidade na posição está em aberto. "O Warleson ainda está com os pontos e foi uma prudência nossa. Os dois foram contratados para disputar essa vaga. Eles vão construir essa titularidade com tempo, no dia a dia. Nesse momento optei por seguir com o Gabriel", disse.

Warleson vinha sendo a principal opção da equipe desde a sua contratação, no meio do ano. O goleiro chegou junto a Gabriel Batista após um primeiro semestre marcado por decepções na posição: Neto, Raul e Léo Linck deixaram o Glorioso devido a atuações ruins.



Na derrota para o Flamengo, Gabriel Batista conseguiu fazer ao menos três grandes defesas, apesar dos gols sofridos.



O Botafogo volta a campo para enfrentar o Palmeiras neste domingo (6), no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.