Rodrigo Bellão em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
A possível lesão de Alex Telles aumentou a dor de cabeça de Rodrigo Bellão no Botafogo. Com um problema na coxa esquerda, o lateral-esquerdo precisou ser substituído no começo do primeiro tempo na derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no último domingo (30), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso a expectativa se confirme, será mais uma baixa para o comandante no setor.

Isso porque Paulinho, que briga por espaço na posição, também se machucou recentemente. Ele está fora de ação desde meados de agosto, quando sentiu a coxa esquerda durante um treino.
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Caio Roque, outro que poderia ser opção, rescindiu contrato na semana passada.

Sendo assim, Marçal tende a ser o único disponível para a lateral esquerda diante do Palmeiras, no próximo domingo (6). O jogo será às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o 12º colocado na tabela, com 30 pontos.