Rodrigo Bellão em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Isso porque Paulinho, que briga por espaço na posição, também se machucou recentemente. Ele está fora de ação desde meados de agosto, quando sentiu a coxa esquerda durante um treino.
Caio Roque, outro que poderia ser opção, rescindiu contrato na semana passada.
Sendo assim, Marçal tende a ser o único disponível para a lateral esquerda diante do Palmeiras, no próximo domingo (6). O jogo será às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o 12º colocado na tabela, com 30 pontos.
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