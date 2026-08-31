Igor Júlio em ação durante jogo do Brighton, na Premier League - Glyn Kirk / AFP

Igor Júlio em ação durante jogo do Brighton, na Premier LeagueGlyn Kirk / AFP

Publicado 31/08/2026 20:06





O defensor já esteve na mira do Glorioso e do Cruzeiro. Com o clube carioca, as tratativas não avançaram, já que o Brighton queria apenas vendê-lo. O Burnley acertou nesta segunda-feira (31) a contratação de Igor Julio, antigo alvo do Botafogo . O zagueiro de 28 anos vai realizar exames médicos nesta terça (1º) e firmará um vínculo válido por três temporadas com o clube. A informação é da EspnO defensor já esteve na mira do Glorioso e do Cruzeiro. Com o clube carioca, as tratativas não avançaram, já que o Brighton queria apenas vendê-lo.

Já a Raposa chegou a oficializar uma oferta pelo atleta. Porém, o clube inglês pediu cerca de 6 milhões de euros (quase R$ 35 milhões, na cotação da época), valor acima do oferecido pelo Cruzeiro.

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Pelo Brighton, o zagueiro encerra sua passagem depois de atuar na equipe de 2023 até 2026. No período, o defensor atuou em 50 jogos e não teve participações em gols.



Igor Julio foi revelado pelo Red Bull Salzburg e também teve passagem pela Fiorentina antes de chegar ao Brighton. Recentemente, voltou de empréstimo após atuar pelo West Ham. Sem grandes oportunidades na temporada passada, esteve em campo em apenas cinco jogos. Pelo Brighton, o zagueiro encerra sua passagem depois de atuar na equipe de 2023 até 2026. No período, o defensor atuou em 50 jogos e não teve participações em gols.Igor Julio foi revelado pelo Red Bull Salzburg e também teve passagem pela Fiorentina antes de chegar ao Brighton. Recentemente, voltou de empréstimo após atuar pelo West Ham. Sem grandes oportunidades na temporada passada, esteve em campo em apenas cinco jogos.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de João Alexandre Borges.