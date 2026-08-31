Rodrigo Bellão encerra um ciclo curto, mas decisivo na recuperação alvinegraVitor Silva / Botafogo

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Marcus Vinicius Balbino
Rio - Rodrigo Bellão vive incerteza no comando do Botafogo. O Glorioso está de olho no mercado em busca de um novo treinador e não há certeza de que o técnico interino estará à beira do campo no próximo duelo da equipe, neste domingo (6). A informação é do jornalista Thiago Veras, no canal 'Arena Alvinegra'.

No momento, a diretoria ainda não abriu conversas oficiais com nenhum nome. A equipe está sem um treinador efetivo desde o último dia 18 de agosto, quando o português Franclim Carvalho foi demitido após uma sequência dura de derrotas, incluindo um 6 a 1 para o Cienciano na Copa Sul-Americana.
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Rodrigo Bellão comandou a equipe nos últimos três jogos. Ao todo, foram uma vitória e duas derrotas, sendo a mais recente por 3 a 0 no clássico com o Flamengo. No momento, o time ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro.

O próximo duelo do Botafogo será contra o Palmeiras no próximo domingo (6), às 18h30, no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão.
* Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de Gabriel Salotti
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Rodrigo Bellão encerra um ciclo curto, mas decisivo na recuperação alvinegra
Rodrigo Bellão tem duas derrotas e uma vitória em três jogos desde a demissão de Franclim Carvalho