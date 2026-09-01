Nathan Silva está na mira do Botafogo desde o início de 2026 - Divulgação / Pumas

Nathan Silva está na mira do Botafogo desde o início de 2026Divulgação / Pumas

Publicado 01/09/2026 11:00 | Atualizado 01/09/2026 11:01

Pumas, do México, voltou atrás e deu sinais de que não pretende mais liberar o zagueiro, o que força a diretoria da SAF alvinegra a buscar uma outra opção.



O tempo é curto, já que a janela de transferências se encerra na próxima semana, no dia 11 de setembro. Ainda assim, há um outro zagueiro como opção e as conversas para a sua contratação já tiveram início, assim como a tentativa de trazer mais um atacante que atue pelos lados do campo. O Botafogo vê a contratação de Nathan Silva travar mais uma vez. Apesar do acordo encaminhado , oe deu sinais de que não pretende mais liberar o zagueiro, o que força a diretoria da SAF alvinegra a buscar uma outra opção.O tempo é curto, já que. Ainda assim,e as conversas para a sua contratação já tiveram início, assim como a tentativa de trazer mais um atacante que atue pelos lados do campo.

A negativa do Pumas, entretanto, atrasou o planejamento do Botafogo, que esperava contar com Nathan Silva já nesta semana. O jogador é um desejo antigo, mas a liberação junto ao Pumas, que aceitou receber cerca de R$ 10 milhões, tem sido um grande entrave.



Assim como na primeira negociação, no início desta temporada, o clube mexicano aponta a falta de reposição para a zaga como o motivo para não liberar o jogador, que assinaria contrato até o fim de 2029.