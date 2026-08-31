Gol de Arthur Cabral foi anulado no clássico entre Flamengo e BotafogoReprodução / CBF
Flamengo x Botafogo: CBF divulga revisão do VAR em gol anulado
Comissão de Arbitragem da entidade também informou que a decisão foi correta; bola tocou no braço de Arthur Cabral, do Glorioso
Gol anulado
Vasco reduz risco de queda com vitória e aparece com 57%
Cruz-Maltino, que está na zona de rebaixamento, continua bastante ameaçado; em má fase, o Botafogo já aparece com 7% de possibilidades
Flamengo aumenta chances de título com rodada favorável do Brasileiro
Vitória no clássico com o Botafogo e tropeço do Palmeiras faz o Rubro-Negro reduzir para quatro pontos a distância para o líder
Em jogo movimentado, Fluminense leva empate do Athletico-PR no fim
Partida em Curitiba teve reviravoltas e Tricolor acabou deixando escapar a vitória no fim depois de pênalti bobo cometido por Fábio
Flamengo x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Rivais se enfrentam neste domingo (30), às 16h (de Brasília); Rubro-Negro quer manter caça ao líder e Glorioso precisa voltar a pontuar
Athletico-PR x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem
3º e 4º colocados do Brasileirão se enfrentam em confronto direto neste domingo (30), às 11h (de Brasília), na Arena da Baixada
Um dia após perder treino, Neymar volta a ser relacionado pelo Santos
Camisa 10 teve quadro de gripe na última sexta (28), e foi preservado; ainda assim, estará disponível para o clássico contra o Corinthians
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