Gol de Arthur Cabral foi anulado no clássico entre Flamengo e Botafogo - Reprodução / CBF

Gol de Arthur Cabral foi anulado no clássico entre Flamengo e BotafogoReprodução / CBF

Publicado 31/08/2026 19:24 | Atualizado 31/08/2026 20:13

Rio - A CBF divulgou nesta segunda-feira (31) o áudio da revisão do VAR no gol anulado de Arthur Cabral na derrota do Botafogo para o Flamengo por 3 a 0 , que aconteceu no Maracanã, no domingo (30). A Comissão de Arbitragem da entidade apontou que a decisão foi acertada.

"Avaliação da Comissão: Gol corretamente anulado por mão acidental do atacante da equipe visitante imediatamente antes de marcar um gol".

Gol anulado



O lance em questão aconteceu aos nove minutos do primeiro tempo. Montoro recuperou uma bola que chegava para Pulgar, avançou ao campo de ataque e fez o cruzamento rasteiro na direção de Arthur Cabral, que disputou com Léo Pereira. O atacante do Botafogo ficou com a posse e finalizou para balançar a rede.

A bola, porém, tocou no braço de Arthur Cabral. Conforme a International Football Association Board (Ifab), o órgão responsável pelas regras do futebol, constitui infração se um jogador fizer o gol "imediatamente após a bola tocar sua mão/braço, mesmo que acidentalmente".

Áudio do VAR

Inicialmente, foi revisado o lance de Montoro com Pulgar: "Aí tudo ok", afirmou Daniel Nobre Bins, o VAR do clássico entre Flamengo e Botafogo no último domingo (30). Posteriormente, a análise foi para o lance na área.

"Tem que ver essa possível mão. Aqui parece que bate na barriga, depois pega na mão. Estamos vendo uma possível mão depois que ele está no chão, se pega no braço dele", disse Daniel Nobre Bins.

"Aí está, ok. Pega na mão, claramente. Factual, a bola pega na mão do atacante no momento que ele cai no chão, depois ele faz o gol com imediatez", completou posteriormente.