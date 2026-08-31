Vasco tem 57% de risco de rebaixamentoMatheus Lima/Vasco

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Pedro Logato
Rio - O Vasco teve uma positiva 25ª rodada no Brasileiro ao derrotar o Cruzeiro. Na luta contra o rebaixamento, o clube de São Januário saiu de 69% de risco de queda para 57%. As informações são do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia.
Atualmente, o Cruz-Maltino se encontra na zona de rebaixamento da competição, em 17ª lugar, com 25 pontos. Atrás do clube carioca e com mais risco de queda estão Chapecoense, Remo e também o Internacional.
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O risco maior é da Chapecoense que tem 99%. Depois aparece o Internacional com 62%. O Remo, que está em penúltimo, atrás do Colorado, mas tem um jogo a menos que o clube gaúcho apare com 59% de possibilidades de jogar a Série B.
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Fora da zona de rebaixamento, o Mirassol é o clube com mais risco de rebaixamento: 49%. Depois, o Grêmio com 20%, o Santos com 17%, e o Vitória com 16%, completam a lista de equipes mais ameaçadas neste momento.
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Botafogo e São Paulo aparecem com 7%, o Corinthians vem em seguida com 5% e por último com possibilidades remotas Coritiba e Bragantino, ambos com 1%.