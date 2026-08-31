Lionel Messi, jogador da Argentina, durante a semifinal da Copa do Mundo 2026 - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Lionel Messi, jogador da Argentina, durante a semifinal da Copa do Mundo 2026William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 31/08/2026 12:18

O astro Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da seleção argentina nesta segunda-feira (31). O jogador publicou uma carta aberta nas redes sociais agradecendo ao carinho dos torcedores e destacando como amou representar seu país.

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"Foi uma decisão que doeu e dói na alma, mas entendo que é o momento. Juro que sempre dei tudo de mim, não apenas nos últimos anos em que ganhamos tudo, mas antes também. Sempre lutei e dei a vida por esta camisa, para dar alegrias a vocês e fazer com que se sentissem orgulhosos de ser argentinos através do futebol", afirmou Messi.

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O atleta, que liderou a campanha do título mundial pela Albiceleste em 2022, destacou que finalizar essa etapa da carreira "dói muito". "Amo, amei e sempre amarei estar na Seleção. Eu me esvaziei, não tenho mais nada para dar e, além disso, vêm garotos incríveis surgindo que merecem estar aqui", ponderou.

"Vou embora com a tranquilidade e o orgulho de ter presenteado vocês, junto com meus companheiros, com momentos dos sonhos. Foi uma loucura ter vivido isso com vocês. Eu os amo! Obrigado, Deus, por me fazer argentino. Vamos, Argentina!", concluiu.

Trajetória histórica

Messi fez sua estreia pela seleção argentina em um amistoso contra a Hungria em 17 de agosto de 2005. Na ocasião, os sul-americanos venceram por 1 a 0. Já a sua primeira partida em Copas do Mundo foi em 16 de junho de 2006, na goleada por 6 a 0 sobre a Sérvia e Montenegro.

Logo, o atleta se consolidou como a principal referência da equipe nacional. No entanto, a Albiceleste, que não conquistava nenhum título desde a Copa América 1993, bateu na trave em competições importantes. Na Copa do Mundo 2014, a seleção foi vice para a Alemanha, em jogo disputado no Maracanã.

Já nas finais das Copas América 2015 e 2016, a Argentina acabou superada pelo Chile na disputa de pênaltis em ambos os torneios. Depois disso, Messi chegou a anunciar aposentadoria da seleção argentina pela primeira vez, mas depois, voltou atrás.

O início da consagração da era Messi aconteceu apenas em 2021. A Argentina conseguiu quebrar o jejum que já durava 28 anos após vencer o Brasil na final da Copa América daquele ano, em pleno Maracanã, garantindo a primeira conquista do camisa 10 pela sua seleção.

Na sequência, em 2022, a Albiceleste faturou a Finalíssima, torneio que colocou frente a frente os campeões da Copa América e da Eurocopa, e depois, a consagração histórica: a conquista da Copa do Mundo 2022. Nessa campanha, Messi teve atuações lendárias, com sete gols - incluindo dois na final - e três assistências.

O jogador ainda garantiu mais uma taça à coleção ao vencer a Copa América 2024. Já na Copa do Mundo 2026, Messi foi determinante para levar a Argentina à sua segunda final consecutiva, mas os sul-americanos acabaram derrotados para a Espanha na final, no último jogo do craque com a camisa albiceleste.

O camisa 10 encerrou a passagem pela seleção como o maior artilheiro da história da equipe nacional, com 125 gols em 207 partidas.