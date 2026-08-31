Troféu do BrasileirãoLívia Villas Boas/CBF
27ª rodada
12/09 (sábado): Grêmio x Vasco, a partir das 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre
12/09 (sábado): Chapecoense x Internacional, a partir das 17h, na Arena Condá, em Chapecó
12/09 (sábado): Palmeiras x São Paulo, a partir das 18h30, no Nubank Parque, em São Paulo
12/09 (sábado): Botafogo x Red Bull Bragantino, a partir das 20h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
12/09 (sábado): Santos x Cruzeiro, a partir das 21h, na Vila Belmiro, em Santos
13/09 (domingo): Flamengo x Corinthians, a partir das 17h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro
28ª rodada
19/09 (sábado): Mirassol x Botafogo, a partir das 17h, no Maião, em Mirassol
19/09 (sábado): Remo x Santos, a partir das 18h30, no Mangueirão, em Belém
19/09 (sábado): Vasco x Coritiba, a partir das 20h30, em São Januário, no Rio de Janeiro
19/09 (sábado): São Paulo x Internacional, a partir das 21h, no Morumbis, em São Paulo
20/09 (domingo): Corinthians x Fluminense, a partir das 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo
20/09 (domingo): Vitória x Cruzeiro, a partir das 16h, no Barradão, em Salvador
20/09 (domingo): Flamengo x Red Bull Bragantino, a partir das 18h30, no Maracanã
20/09 (domingo): Athletico-PR x Bahia, a partir das 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba
29ª rodada
07/10 (quarta-feira): Internacional x Corinthians, a partir das 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre
07/10 (quarta-feira): Remo x Grêmio, a partir das 19h30, no Mangueirão, em Belém
07/10 (quarta-feira): Vitória x Chapecoense, a partir das 20h, no Barradão, em Salvador
07/10 (quarta-feira): Botafogo x Vasco, a partir das 20h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
07/10 (quarta-feira): Cruzeiro x São Paulo, a partir das 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte
08/10 (quinta-feira): Athletico-PR x Atlético-MG, a partir das 20h, na Arena da Baixada, em Curitiba
08/10 (quinta-feira): Fluminense x Coritiba, a partir das 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro
08/10 (quinta-feira): Palmeiras x Bahia, a partir das 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo
30ª rodada
10/10 (sábado): São Paulo x Vitória, a partir das 21h, no Morumbis, em São Paulo
11/10 (domingo): Flamengo x Fluminense, a partir das 17h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro
11/10 (domingo): Palmeiras x Corinthians, a partir das 17h30, no Nubank Parque, em São Paulo
11/10 (domingo): Grêmio x Internacional, a partir das 17h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre
11/10 (domingo): Coritiba x Botafogo, a partir das 19h30, no Couto Pereira, em Curitiba
11/10 (domingo): Bahia x Mirassol, a partir das 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador
12/10 (segunda-feira): Red Bull Bragantino x Cruzeiro, a partir das 21h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista
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