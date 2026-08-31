Mário Bittencourt é o diretor geral do Fluminense - Reprodução / YouTube @CanalCorredor5

Mário Bittencourt é o diretor geral do FluminenseReprodução / YouTube @CanalCorredor5

Publicado 31/08/2026 22:56

"Nós fizemos um acordo na chegada, e é mantido pela gestão atual. Se ele se transforma no treinador que vai ser o do Fluminense realmente, do profissional, em algum momento a gente vai ter que tirar o Marcão. Onde ele atua? Ele atua nos momentos em que a gente entende que precisamos fazer uma mexida no comando e que essa mexida, com a entrada do Marcão, vai fazer com que a gente chegue aos mesmos objetivos que se trouxermos outro. Isso é uma decisão da gestão".

Marcão, inicialmente, assumiu o time interinamente após a demissão de Luis Zubeldía, em 13 de agosto . Dias depois, ele foi confirmado como o técnico do Tricolor para o restante desta temporada.

"É meu amigo. Já tive essa conversa com ele algumas vezes. Acho que em algum momento ele vai ser chamado por outros clubes, em algum momento vai fazer esse voo solo. Só que a gente fez um acordo em 2019 de que ele começaria e terminaria a gestão comigo. Enquanto tiver um treinador no comando, quero que seja o cara da gestão, que acompanha e que faz as avaliações para a gente. Isso é um decisão estratégica, de gestão. Vocês podem concordar ou discordar".