Mário Bittencourt é o diretor geral do FluminenseReprodução / YouTube @CanalCorredor5
Mário explica acordo do Flu com Marcão, que assumiu o time novamente
Ele é auxiliar permanente do Tricolor das Laranjeiras e está no comando técnico da equipe para o restante da temporada de 2026
Thiago Silva é ausência em primeiro treino do Fluminense na semana
Zagueiro, de 41 anos, não enfrentou o Athletico-PR; Marcão afirmou que o defensor vinha sentindo dores na semana passada
Fluminense volta a fazer gols e supera últimos 10 jogos de Zubeldía
Atacantes balançam redes e contribuem para crescimento do time, que venceu dois jogos e empatou outros dois com o novo técnico
Fluminense acerta a contratação de zagueiro paraguaio
Jogador, de 19 anos, já vinha treinando e foi adquirido pelo Tricolor junto ao Sportivo Trinidense; jovem assinará contrato nesta semana
Em baixa, Lucho Acosta tenta recuperar espaço no Fluminense
Meia-atacante caiu de produção, vive jejum de participações em gols e não aparece entre os titulares desde o começo de agosto
Mário explica acordo do Flu com Marcão, que assumiu o time novamente
Ele é auxiliar permanente do Tricolor das Laranjeiras e está no comando técnico da equipe para o restante da temporada de 2026
Torcedores do Fluminense questionam marcação de Ganso: 'De novo?'
Camisa 10 da equipe tricolor jogou 59 minutos no empate por 3 a 3 contra o Athletico Paranaense, em duelo válido pelo Brasileirão
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