Lucho Acosta em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
Desde o duelo com o Cruz-Maltino, Lucho Acosta saiu do banco de reservas em todas as cinco partidas em que esteve disponível. O crescimento de Paulo Henrique Ganso, especialmente sob o comando de Marcão, também colaborou para que o meia-atacante ficasse de lado.
Mesmo antes disso, o argentino já acumulava atuações abaixo do esperado. Ele, inclusive, não participa de gols desde o dia 19 de maio, quando marcou na vitória por 2 a 1 sobre o Bolívar (BOL), na fase de grupos da Libertadores.
Em 2026, Lucho Acosta balançou a rede cinco vezes e deu seis assistências em 37 jogos, sendo 27 como titular. O próximo compromisso do Fluminense será contra o Vasco, no sábado (5). A bola vai rolar às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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