Lucho Acosta em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Lucho Acosta em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 01/09/2026 10:15

Desde o duelo com o Cruz-Maltino, Lucho Acosta saiu do banco de reservas em todas as cinco partidas em que esteve disponível. O crescimento de Paulo Henrique Ganso, especialmente sob o comando de Marcão, também colaborou para que o meia-atacante ficasse de lado.Mesmo antes disso, o argentino já acumulava atuações abaixo do esperado. Ele, inclusive, não participa de gols desde o dia 19 de maio, quando marcou na vitória por 2 a 1 sobre o Bolívar (BOL), na fase de grupos da Libertadores.