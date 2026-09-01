Lucho Acosta em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

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Theo Faria
Depois de um bom início de temporada, Lucho Acosta caiu de produção e deixou de ser peça carimbada na escalação do Fluminense. O meia-atacante não figura entre os titulares há quase um mês. A última vez foi na derrota por 3 a 1 para o Vasco, no dia 5 de agosto, na volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, o argentino trabalha para recuperar espaço no Tricolor.
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Desde o duelo com o Cruz-Maltino, Lucho Acosta saiu do banco de reservas em todas as cinco partidas em que esteve disponível. O crescimento de Paulo Henrique Ganso, especialmente sob o comando de Marcão, também colaborou para que o meia-atacante ficasse de lado.

Mesmo antes disso, o argentino já acumulava atuações abaixo do esperado. Ele, inclusive, não participa de gols desde o dia 19 de maio, quando marcou na vitória por 2 a 1 sobre o Bolívar (BOL), na fase de grupos da Libertadores.
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Em 2026, Lucho Acosta balançou a rede cinco vezes e deu seis assistências em 37 jogos, sendo 27 como titular. O próximo compromisso do Fluminense será contra o Vasco, no sábado (5). A bola vai rolar às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Lucho Acosta em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho
Meia argentino, de 32 anos, era uma das principais referências do time no início da temporada