Carlos Areco ao lado de Marcelo em XerémReprodução / Instagram
Fluminense acerta a contratação de zagueiro paraguaio
Jogador, de 19 anos, já vinha treinando e foi adquirido pelo Tricolor junto ao Sportivo Trinidense; jovem assinará contrato nesta semana
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Em baixa, Lucho Acosta tenta recuperar espaço no Fluminense
Meia-atacante caiu de produção, vive jejum de participações em gols e não aparece entre os titulares desde o começo de agosto
Mário explica acordo do Flu com Marcão, que assumiu o time novamente
Ele é auxiliar permanente do Tricolor das Laranjeiras e está no comando técnico da equipe para o restante da temporada de 2026
Torcedores do Fluminense questionam marcação de Ganso: 'De novo?'
Camisa 10 da equipe tricolor jogou 59 minutos no empate por 3 a 3 contra o Athletico Paranaense, em duelo válido pelo Brasileirão
Fluminense celebra fase de Hulk e prevê protagonismo em 'finais'
Atacante, de 40 anos, anotou três gols nos últimos três jogos e vem desabrochando aos poucos como peça importante no elenco
John Kennedy recebe alta depois de tratar derrame articular no joelho
Atacante, de 24 anos, passou por um procedimento cirúrgico na região no último dia 18; tendência é que o jogador não atue mais em 2026
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