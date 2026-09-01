Carlos Areco ao lado de Marcelo em Xerém - Reprodução / Instagram

Carlos Areco ao lado de Marcelo em XerémReprodução / Instagram

Publicado 01/09/2026 14:40

Rio - O Fluminense finalizou os últimos detalhes e acertou a contratação do zagueiro Carlos Areco, de 19 anos. Nascido no Paraguai, o jovem foi adquirido pelo Tricolor, junto ao Sportivo Trinidense, que irá manter cerca de 40% dos direitos. As informações são do jornalista paraguaio Bruno Pont.

Carlos Areco já estava treinando em Xerém e fará parte do elenco sub-20 do Fluminense, que atualmente é treinado por Fred. O paraguaio irá assinar contrato com o Tricolor ainda nesta semana.

O zagueiro tem 1,91m e é considerado um atleta com capacidade de desenvolvimento para chegar ao time profissional do Fluminense nos próximos anos.

Nos últimos anos, o Tricolor tem desenvolvido um projeto para ampliar a captação de talentos, tanto pelo continente sul-americano, como pelo mundo. O time sub-20 tem o atacante colombiano Juan Palacios e o meia sul-africano Kgomotso Madiba.