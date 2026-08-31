Hulk em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense celebra fase de Hulk e prevê protagonismo em 'finais'
Atacante, de 40 anos, anotou três gols nos últimos três jogos e vem desabrochando aos poucos como peça importante no elenco
Mário explica acordo do Flu com Marcão, que assumiu o time novamente
Ele é auxiliar permanente do Tricolor das Laranjeiras e está no comando técnico da equipe para o restante da temporada de 2026
Torcedores do Fluminense questionam marcação de Ganso: 'De novo?'
Camisa 10 da equipe tricolor jogou 59 minutos no empate por 3 a 3 contra o Athletico Paranaense, em duelo válido pelo Brasileirão
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Atacante, de 40 anos, anotou três gols nos últimos três jogos e vem desabrochando aos poucos como peça importante no elenco
John Kennedy recebe alta depois de tratar derrame articular no joelho
Atacante, de 24 anos, passou por um procedimento cirúrgico na região no último dia 18; tendência é que o jogador não atue mais em 2026
Jemmes reclama de pênalti marcado contra o Fluminense: ‘Prejudicados’
Zagueiro não concordou com a penalidade que gerou o gol de empate do Athletico-PR nos acréscimos do segundo tempo, na Arena da Baixada
Marcão elogia organização do Flu e conta que Thiago Silva sentiu dores
Fluminense ficou no empate com o Athletico-PR em jogo bastante movimentado neste domingo (30) em Curitiba pelo Brasileirão
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