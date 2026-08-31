Hulk em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hulk em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 31/08/2026 17:00

Rio - Com três gols nos últimos três jogos pelo Campeonato Brasileiro, Hulk, de 40 anos, vem iniciando sua volta por cima no Fluminense. O bom momento do camisa 7 vem trazendo um certo alívio no Tricolor e também alimentando a possibilidade de que o veterano seja decisivo nos jogos mais importantes que o clube das Laranjeiras terá na temporada.

"Hulk é grande demais, né? Estava em um período de adaptação, acho que tem respondido muito bem nos treinamentos, evoluído e participado mais. Tem conhecido melhor o grupo. Está cada vez melhor, participando durante a semana, treino, conversa, compartilha conhecimento com os jogadores e a comissão técnica. A tendência é a evolução o tempo todo. Em momentos tão grandes como esse, ele responde à altura", disse Marcão depois do empate contra o Athletico-PR.

Em Curitiba, Hulk teve sua melhor exibição com a camisa do Fluminense, tanto em participações quanto em poder de decisão. Além de anotar um belo gol de falta, o atacante também de uma assistência para Ignácio balançar as redes.

A contratação de Hulk e de Thiago Silva feitas pelo Fluminense no segundo semestre tiveram como objetivo não somente elevar o nível técnico do Tricolor, mas também fortalecer o aspecto emocional para dar ao elenco atletas com maior "poder de decisão".