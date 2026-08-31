John Kennedy Ã© o artilheiro do Fluminense na temporada - Lucas MerÃ§on / Fluminense

John Kennedy Ã© o artilheiro do Fluminense na temporadaLucas MerÃ§on / Fluminense

Publicado 31/08/2026 13:07

Rio - O atacante John Kennedy, de 24 anos, recebeu alta da internação hospitalar, no último domingo (31), em uma unidade localizada na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. O jogador do Fluminense apresentou um derrame articular atípico no joelho direito, que foi operado no último dia 18.

O jovem foi hospitalizado novamente na última sexta-feira (28) por apresentar um inchado incomum na região. Havia a expectativa que ele ficasse hospitalizado por mais tempo, porém, como sua situação evoluiu positivamente ele foi liberado.

John Kennedy passou por uma operação no joelho direito no último dia 18, ele acabou sendo liberado rapidamente dias depois como procedimento padrão. Formado na base de Xerém, se lesionou no segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil em duelo contra o Vasco no último dia 1º.

A tendência é que John Kennedy não volte a jogar na atual temporada. O Fluminense não deu previsão, mas lesões como essas devem levar cerca de seis a oito meses de recuperação.

Revelado pela base do Fluminense, o atacante era o principal destaque do clube carioca na temporada. Ele entrou em campo em 38 jogos e anotou 15 gols, sendo o artilheiro tricolor no ano.