Ganso sendo driblado pelo Leozinho, atacante do Athletico ParanaenseReprodução/X @resenhaflutt

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João André Pombo
Rio - O Fluminense empatou em 3 a 3 contra o Athletico Paranaense na Arena da Baixada, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo (30). Além da partida movimentada, um lance em específicio do meia Ganso marcando o atacante, Leozinho, chamou a atenção dos torcedores.
Na ocasião, Leozinho dribla Hulk e depois vai para cima de Ganso, dando um "drible de vaca". Na sequência, o camisa 10 tricolor tenta não encostar no jogador adversário e levanta os dois braços, deixando caminho aberto para o atacante avançar.
Os tricolores estranharam o lance, pois em momento algum o meio-campista, de 36 anos, tenta impedir a ação ofensiva do adversário.
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Uma parcela dos torcedores do tricolor carioca alegou que o motivo deste ato seria o cartão amarelo que Ganso já tinha, e por medo de receber o segundo e ser expulso, "deixou" Leozinho passar por ele.
"Não é querendo defender, mas ele já tinha amarelo. Se decide fazer a falta com Leozinho indo em direção ao gol, com toda certeza o juiz ia dar o segundo amarelo para ele", disse um usuário do X sobre a jogada. Em resposta, outro tricolor disse: "Você tem razão, mas é bom lembrar que ele levou o primeiro amarelo por bobeira. Tentou inventar um passe de efeito e teve que acabar com a jogada".
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Enquanto isso, outra parcela dos internautas acredita ser uma mania do meio-campista, que fez o mesmo gesto em outros lances semelhantes.
"Nesse jogo contra o Vasco, saiu o gol da virada num lance igualzinho, e advinha? Naquela vez o Ganso não tinha amarelo e ainda saiu o gol da virada deles", relembrou o torcedor.
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Em busca de uma explicação, outro internauta disse: "Talvez seja para ser preservar fisicamente. Ganso já tinha uma idade mais avançada, entrar nesses duelos físicos contra meninos novos pode ser prejudicial para a continuidade da carreira dele", respondendo à crítica anterior.
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Repercussão de torcedores do Fluminense sobre marcação peculiar de Ganso sobre Leozinho - Reprodução/X @Alexcariocaffc
Repercussão de torcedores do Fluminense sobre marcação peculiar de Ganso sobre Leozinho - Reprodução/X @Cassiocampos30
Repercussão de torcedores do Fluminense sobre marcação peculiar de Ganso sobre Leozinho - Reprodução/X @ruanveiiga
Repercussão de torcedores do Fluminense sobre marcação peculiar de Ganso sobre Leozinho - Reprodução/X @lucasnunes_rj
Repercussão de torcedores do Fluminense sobre marcação peculiar de Ganso sobre Leozinho - Reprodução/X @FLUTURAMAFFC
Repercussão de torcedores do Fluminense sobre marcação peculiar de Ganso sobre Leozinho - Reprodução/X @Tricol0reterno
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges