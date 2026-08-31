Ganso sendo driblado pelo Leozinho, atacante do Athletico Paranaense - Reprodução/X @resenhaflutt

Ganso sendo driblado pelo Leozinho, atacante do Athletico ParanaenseReprodução/X @resenhaflutt

Publicado 31/08/2026 17:27 | Atualizado 01/09/2026 17:14

Rio - O Fluminense empatou em 3 a 3 contra o Athletico Paranaense na Arena da Baixada, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo (30). Além da partida movimentada, um lance em específicio do meia Ganso marcando o atacante, Leozinho, chamou a atenção dos torcedores.

até agora reflexivo sobre a marcação pesada do meu camisa 10



inacreditável pic.twitter.com/FJuNt9hxNX — FluResenha (@resenhaflutt) August 31, 2026

Na ocasião, Leozinho dribla Hulk e depois vai para cima de Ganso, dando um "drible de vaca". Na sequência, o camisa 10 tricolor tenta não encostar no jogador adversário e levanta os dois braços, deixando caminho aberto para o atacante avançar.

Os tricolores estranharam o lance, pois em momento algum o meio-campista, de 36 anos, tenta impedir a ação ofensiva do adversário.

Uma parcela dos torcedores do tricolor carioca alegou que o motivo deste ato seria o cartão amarelo que Ganso já tinha, e por medo de receber o segundo e ser expulso, "deixou" Leozinho passar por ele.

"Não é querendo defender, mas ele já tinha amarelo. Se decide fazer a falta com Leozinho indo em direção ao gol, com toda certeza o juiz ia dar o segundo amarelo para ele", disse um usuário do X sobre a jogada. Em resposta, outro tricolor disse: "Você tem razão, mas é bom lembrar que ele levou o primeiro amarelo por bobeira. Tentou inventar um passe de efeito e teve que acabar com a jogada".

Enquanto isso, outra parcela dos internautas acredita ser uma mania do meio-campista, que fez o mesmo gesto em outros lances semelhantes.

esse dia devia ter amarelo também kkk pic.twitter.com/u9CM9sHs50 — FluResenha (@resenhaflutt) August 31, 2026 "Nesse jogo contra o Vasco, saiu o gol da virada num lance igualzinho, e advinha? Naquela vez o Ganso não tinha amarelo e ainda saiu o gol da virada deles", relembrou o torcedor. "Nesse jogo contra o Vasco, saiu o gol da virada num lance igualzinho, e advinha? Naquela vez o Ganso não tinha amarelo e ainda saiu o gol da virada deles", relembrou o torcedor.

Em busca de uma explicação, outro internauta disse: "Talvez seja para ser preservar fisicamente. Ganso já tinha uma idade mais avançada, entrar nesses duelos físicos contra meninos novos pode ser prejudicial para a continuidade da carreira dele", respondendo à crítica anterior.

VEJA OS COMENTÁRIOS

fotogaleria

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges