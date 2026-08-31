Na ocasião, Leozinho dribla Hulk e depois vai para cima de Ganso, dando um "drible de vaca". Na sequência, o camisa 10 tricolor tenta não encostar no jogador adversário e levanta os dois braços, deixando caminho aberto para o atacante avançar.
Os tricolores estranharam o lance, pois em momento algum o meio-campista, de 36 anos, tenta impedir a ação ofensiva do adversário.
Uma parcela dos torcedores do tricolor carioca alegou que o motivo deste ato seria o cartão amarelo que Ganso já tinha, e por medo de receber o segundo e ser expulso, "deixou" Leozinho passar por ele.
"Não é querendo defender, mas ele já tinha amarelo. Se decide fazer a falta com Leozinho indo em direção ao gol, com toda certeza o juiz ia dar o segundo amarelo para ele", disse um usuário do X sobre a jogada. Em resposta, outro tricolor disse: "Você tem razão, mas é bom lembrar que ele levou o primeiro amarelo por bobeira. Tentou inventar um passe de efeito e teve que acabar com a jogada".
Em busca de uma explicação, outro internauta disse: "Talvez seja para ser preservar fisicamente. Ganso já tinha uma idade mais avançada, entrar nesses duelos físicos contra meninos novos pode ser prejudicial para a continuidade da carreira dele", respondendo à crítica anterior.
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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges
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