Marcão em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Pedro Logato
Rio - Depois de um dia de folga, o Fluminense voltou a treinar nesta terça-feira (1º) e teve uma ausência importante na atividade. O zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, que não encarou o Athletico-PR, no último domingo (30), não participou do treinamento com seus companheiros.
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Depois do empate diante dos paranaenses, Marcão afirmou que o zagueiro sentiu dores antes do duelo contra o Furacão. O zagueiro, de 41 anos, ficou no banco de reservas, auxiliando o técnico na orientação dos jogadores.
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"Não podemos contar com ele hoje (domingo), mas acredito que nos próximos jogos a gente vai poder contar. (Hoje) por conta do campo sintético, ele sentiu dores durante esses dois últimos dias, mas vamos cuidar, porque eu acredito que nas próximas partidas ele vai estar em campo nos ajudando", disse o técnico.
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O Fluminense voltará a jogar no próximo sábado (5) contra o Vasco, pelo Brasileirão. Depois, na próxima terça-feira (8), o Tricolor encara o Platense pelas quartas de final da Libertadores. Os dois jogos serão no Maracanã.