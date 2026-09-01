Canobbio e Serna acabaram com jejuns de gols no Fluminense sob o comando de Marcão - Marina Garcia / Fluminense

Canobbio e Serna acabaram com jejuns de gols no Fluminense sob o comando de MarcãoMarina Garcia / Fluminense

Publicado 01/09/2026 16:36

Em quatro partidas sob o comando do novo treinador, o time marcou nove gols, num desempenho muito melhor do que a reta final com Luis Zubeldía.

A recuperação do Fluminense com Marcão passa também pela melhora significativa da produção ofensiva., num desempenho muito melhor do que a reta final com Luis Zubeldía.

Como comparação, nos últimos 10 jogos com o treinador argentino, o Tricolor balançou redes apenas oito vezes. Neste recorte, em quatro duelos o time passou em branco e em apenas um marcou mais de uma vez, no 3 a 1 sobre o fraco La Guaira, da Venezuela.



Muito diferente com Marcão, já que o Fluminense fez dois ou três gols em três duelos: 3 a 3 com o Athletico-PR, 3 a 2 sobre o Palmeiras e 2 a 1 sobre o Remo. Somente no 1 a 1 com o Independiente Rivadávia, fora de casa, isso não aconteceu.



Esse confronto na Argentina, aliás, foi o que teve menos finalizações do Tricolor: 10, seguido pelo Furacão, com 12. Já contra o Alviverde foram 17, dois a menos do que contra o time paraense, ambos no Maracanã.



A média de finalizações é ligeiramente superior aos últimos 10 jogos de Zubeldía: 14,5 contra 13,9, segundo o 'Sofascore'. Mas o que tem sido a principal diferença é o aproveitamento dos atacantes.

Jogadores de ataque 'ressurgem' com Marcão

Hulk trocou as vaias pelos gols e marcou três vezes, assim como Kevin Serna. Antes, o brasileiro só havia feito um, enquanto o colombiano perdeu espaço com Zubeldía e estava em jejum desde antes da Copa do Mundo.



Além dos dois, Germán Cano balançou redes pela primeira vez em 2026 e Canobbio também marcou, o que não acontecia desde o fim de maio. O uruguaio, Hulk e John Kennedy foram os atacantes a fazer gol na reta final com Zubeldía, mas com um para cada.



Os gols do Fluminense com Marcão



- Athletico Paranaense 3x3 Fluminense (Hulk, Canobbio e Ignácio) - 12 finalizações



- Fluminense 2x1 Remo (Hulk e Serna) - 19 finalizações



- Independiente Rivadavia 1x1 Fluminense (Serna) - 10 finalizações



- Fluminense 3x2 Palmeiras (Hulk, Serna e Cano) - 17 finalizações



Desempenho ofensivo nos últimos jogos com Zubeldía



- Fluminense 0x0 Independiente Rivadavia - 17 finalizações



- Botafogo 1x1 Fluminense (Ignácio) - 14 finalizações



- Fluminense 1x3 Vasco (Martinelli) - 13 finalizações



- Vasco 0x0 Fluminense - 12 finalizações



- Fluminense 0x0 Bahia - 25 finalizações



- Grêmio 1x1 Fluminense (Hulk) - 7 finalizações



- Fluminense 1x1 Red Bull Bragantino (Ignácio) - 24 finalizações



- Cruzeiro 1x1 Fluminense (John Kennedy) - 10 finalizações



- Fluminense 3x1 Dep. La Guaira (Savarino, Hércules e Canobbio) - 7 finalizações



- Mirassol 1x0 Fluminense - 10 finalizações



* Estatísticas do 'Sofascore'

