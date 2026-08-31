Zagueiro do Fluminense, Jemmes ficou na bronca com o pênalti marcado para o Athletico-PR no empate por 3 a 3, no último domingo (30), na Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No lance, já nos acréscimos do segundo tempo, Fábio saiu do gol e derrubou Viveros dentro da área. A arbitragem apontou a penalidade e, na cobrança, o atacante deixou tudo igual no placar.
“Ele (Viveros) já vai para a bola dobrando o joelho. O mínimo que o juiz tem que fazer é ir ao VAR para olhar o lance. Ele já vai com a intenção, dá o tapa para fora e dobra o joelho. O VAR não chama e saímos prejudicados”, disse o defensor, na zona mista.
Presidente do clube carioca, Mattheus Montenegro também reclamou: “Saímos daqui com um gosto amargo por conta de um pênalti que estamos até agora tentando entender o que o árbitro viu em campo. A bola está indo em direção ao Fábio, que vai para fazer a defesa e quando vê que o jogador do Athletico-PR está chegando, se retrai. O jogador tromba nele, e o árbitro dá pênalti. É inacreditável”.
Agora, o Fluminense iniciará a preparação para enfrentar o Vasco, no sábado (5). O clássico será às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Tricolor ocupa a quarta posição na tabela, com 42 pontos.
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