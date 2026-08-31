Hansi Flick é o técnico do BarcelonaJose Jordan / AFP

Mais artigos de João Alexandre Borges
João Alexandre Borges
Espanha - Hansi Flick elogiou Gabriel Jesus, que está perto de ser anunciado como do Barcelona. Em entrevista à 'DAZN' após a vitória do Barça sobre o Rayo Vallecano por 5 a 2 no Camp Nou, nesta segunda-feira (31), pelo Campeonato Espanhol, o treinador celebrou a chegada do jogador.
"Para mim, ele é um atacante top e, com certeza, muito importante para nós. Ele pode nos dar muitas coisas. Muito feliz por ele estar aqui", disse o treinador do Barcelona.
Leia mais: Galvão Bueno admite possibilidade de narrar Copa de 2030
Gabriel Jesus estava no Arsenal e chega para reforçar o ataque do time catalão. Segundo o 'The Athletic', braço esportivo do 'The New York Times', o Barcelona ofereceu um valor por volta dos 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões) aos ingleses.
O atacante chegou à Espanha nesta segunda-feira (31). Ele, inclusive, foi ao Camp Nou e assistiu à vitória do Barcelona sobre o Rayo Vallecano por 5 a 2.