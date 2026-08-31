Hansi Flick é o técnico do BarcelonaJose Jordan / AFP
Hansi Flick elogia Gabriel Jesus: 'Muito feliz por ele estar aqui'
Atacante ainda não foi anunciado como reforço, mas já está na Espanha e assistiu à vitória do Barcelona sobre o Rayo Vallecano por 5 a 2
Hansi Flick elogia Gabriel Jesus: 'Muito feliz por ele estar aqui'
Atacante ainda não foi anunciado como reforço, mas já está na Espanha e assistiu à vitória do Barcelona sobre o Rayo Vallecano por 5 a 2
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