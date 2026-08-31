Anthony Valencia atuava no futebol belga desde 2022 - Divulgação / Royal Antwerp

Anthony Valencia atuava no futebol belga desde 2022Divulgação / Royal Antwerp

Publicado 31/08/2026 19:44





O atacante chegou ao clube belga em 2022 e seus primeiros problemas físicos começaram a aparecer logo no primeiro ano na equipe. Na temporada 2022/23, o equatoriano teve três lesões musculares que, ao todo, o tiraram dos gramados por 169 dias. Rio - Anthony Valencia desembarcou no Rio de Janeiro no último domingo (30) e está próximo de ser oficializado como novo reforço do Flamengo . O longo histórico de lesões do equatoriano de 23 anos chama atenção. Pelo Royal Antwerp (BEL), o atleta lidou com problemas que o tiraram de campo por cerca de 500 dias.O atacante chegou ao clube belga em 2022 e seus primeiros problemas físicos começaram a aparecer logo no primeiro ano na equipe. Na temporada 2022/23, o equatoriano teve três lesões musculares que, ao todo, o tiraram dos gramados por 169 dias.

Em 2024, o atacante continuou com problemas físicos. Em outubro do mesmo ano, Valencia sofreu uma fratura na tíbia e só voltou na reta final do Campeonato Belga, em abril de 2025.

Já na temporada 2024/25, teve seu último problema: uma ruptura dos ligamentos cruzados do joelho, o que o deixou fora de combate por 229 dias.



Desde então, Anthony Valencia não sofreu mais nenhuma lesão e, na última temporada, disputou 27 jogos, anotando quatro gols e duas assistências. Suas atuações fizeram com que o atacante fosse convocado e representasse o Equador na Copa de 2026. No atual ciclo, em três jogos balançou as redes três vezes.



*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de João Alexandre Borges