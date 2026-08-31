Joaquín Freitas é uma promessa do River PlateDivulgação / River Plate

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Hugo Perruso
Joaquín Freitas não deu declarações ao desembarcar no Rio, nesta segunda-feira (31), mas falou sobre o Flamengo em seu último jogo pelo River Plate. Após o 3 a 2 sobre o Banfield, no domingo (30), o atacante de 19 anos explicou o que espera em seus primeiros dias no novo clube.
"Quero me adaptar o mais rapidamente possível, conseguir o tempo de jogo que quero, o que espero. E se pudermos ganhar um título, melhor ainda”, afirmou à ESPN da Argentina.
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Indicado pelo departamento de scout do Flamengo, Joaquín Freitas inicialmente não chega como substituto de Gonzalo Platanegociado ao Dínamo de Moscou. Apesar de recentemente ter atuado na ponta direita pelo clube argentino, essa não é sua função preferida, e sim como centroavante, para disputar posição com Pedro.
Mas se colocou à disposição para fazer a função pelo lado do campo. "Onde for necessário. Vim para contribuir. Se puder ser como atacante, será lá. Se não, como ponta ou meio-campista, mas sempre para contribuir”, disse.
"Sou muito grato (ao ex-clube) e agora vou aproveitar esta oportunidade, que surgiu muito rapidamente".
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Além de Joaquín Freitas, o Flamengo também acertou a contratação de Anthony Valencia. O equatoriano de 23 anos atua na ponta direita e estava no Royal Antwerp, da Bélgica, desde 2022.