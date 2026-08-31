Joaquín Freitas é uma promessa do River Plate - Divulgação / River Plate

Joaquín Freitas é uma promessa do River PlateDivulgação / River Plate

Publicado 31/08/2026 12:42

u o que espera em seus primeiros dias no novo clube.

Joaquín Freitas não deu declarações ao desembarcar no Rio, nesta segunda-feira (31) , mas falou sobre o Flamengo em seu último jogo pelo River Plate. Após o 3 a 2 sobre o Banfield, no domingo (30), o atacante de 19 anos explico

"Quero me adaptar o mais rapidamente possível, conseguir o tempo de jogo que quero, o que espero. E se pudermos ganhar um título, melhor ainda”, afirmou à ESPN da Argentina.



não chega como substituto de Gonzalo Plata, como centroavante, para disputar posição com Pedro. Indicado pelo departamento de scout do Flamengo, Joaquín Freitas inicialmente negociado ao Dínamo de Moscou . Apesar de recentemente ter atuado na ponta direita pelo clube argentino, essa não é sua função preferida, e sim

Mas se colocou à disposição para fazer a função pelo lado do campo. "Onde for necessário. Vim para contribuir. Se puder ser como atacante, será lá. Se não, como ponta ou meio-campista, mas sempre para contribuir”, disse.

"Sou muito grato (ao ex-clube) e agora vou aproveitar esta oportunidade, que surgiu muito rapidamente".

Além de Joaquín Freitas, o Flamengo também acertou a contratação de Anthony Valencia. O equatoriano de 23 anos atua na ponta direita e estava no Royal Antwerp, da Bélgica, desde 2022.