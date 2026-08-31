Joaquín Freitas é uma promessa do River PlateDivulgação / River Plate
Joaquín Freitas aponta os objetivos ao chegar no Flamengo
Jovem atacante argentino de 19 anos também fala sobre quais posições pode atuar pelo Rubro-Negro, mas admite preferência por uma delas
Vídeo: Flamengo faz nova provocação após vitória sobre o Botafogo
Rubro-Negro postou os gols que fez sobre o rival tanto no primeiro quanto no segundo turno do Brasileirão ao som de uma música infantil
Atacante que está perto do Fla acumula histórico de lesões na carreira
Anthony Valencia sofreu problemas musculares, fratura na tíbia e ruptura dos ligamentos cruzados durante passagem pelo futebol belga
Flamengo aumenta chances de título com rodada favorável do Brasileiro
Vitória no clássico com o Botafogo e tropeço do Palmeiras faz o Rubro-Negro reduzir para quatro pontos a distância para o líder
Felipe Melo rasga elogios ao Flamengo: 'Futebol mais bonito do Brasil'
Comentarista analisou atuação do Rubro-Negro na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro
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Equatoriano é um ponta-direita canhoto que possui tendência a puxar a bola para o meio, se apoiando em sua capacidade de dribles
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