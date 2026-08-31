Anthony Valencia atuava no futebol belga desde 2022 - Divulgação / Royal Antwerp

Anthony Valencia atuava no futebol belga desde 2022Divulgação / Royal Antwerp

Publicado 31/08/2026 11:52





Valencia é um ponta-direita canhoto. O atleta se destaca pelas situações em que recebe a bola aberto no campo e puxa para dentro, se apoiando em sua capacidade de drible, com força em confrontos mano a mano. Rio — O atacante Anthony Valencia, de 23 anos, desembarcou no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte, na noite deste domingo (30) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Flamengo ainda nesta segunda-feira (31). Nascido no Equador, o jogador chega para reforçar o setor ofensivo do Rubro-Negro após a saída de Gonzalo Plata, vendido ao Dínamo de Moscou.Valencia é um ponta-direita canhoto. O atleta se destaca pelas situações em que recebe a bola aberto no campo e puxa para dentro, se apoiando em sua capacidade de drible, com força em confrontos mano a mano.

O jogador foi revelado pelo Independiente del Valle e atuava no Royal Antwerp, da Bélgica, desde 2022. Marcou 13 gols e sete assistências em 84 jogos pelo clube europeu. Disputou sua última partida em 22 de agosto, quando balançou a rede uma vez, no empate em 4 a 4 contra o Genk, na liga local.



Valencia também esteve no elenco da seleção equatoriana na Copa do Mundo 2026, mas não chegou a entrar em campo. Curiosamente, ele disputou posição com Plata no torneio.

Agora, o Flamengo fecha para regularizar seus reforços e possíveis contratações. O time tem até a próxima sexta-feira (4) para registrar novos atletas na Libertadores, em que enfrenta o Independiente del Valle, ex-time de Valencia, nas quartas de final.