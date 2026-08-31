Jogadores do Flamengo comemoram gol marcado sobre o Botafogo, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Jogadores do Flamengo comemoram gol marcado sobre o Botafogo, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 31/08/2026 07:39

Flamengo por 3 a 0 sobre o Ayrton Lucas e Léo Ortiz analisaram a vitória do Botafogo , no último domingo (30), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e alertaram para a queda de rendimento na volta do intervalo. O Rubro-Negro fez grande primeiro tempo e abriu o placar logo cedo, mas desperdiçou chances e não conseguiu ampliar a vantagem. Na etapa final, viu o Glorioso crescer e perdeu o domínio do clássico. Já no fim, saíram os gols que mataram o confronto.

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“Tentamos melhorar a cada jogo. É uma coisa que conversamos bastante. No primeiro tempo, sempre somos muito fortes, conseguimos fazer o gol. Tivemos chances para fazer dois, três, mas às vezes o futebol é difícil por esse detalhe. Estamos pecando na volta para o segundo tempo, mas conversamos e vamos procurar melhorar para não sofrer desse jeito”, ponderou o lateral-esquerdo, na zona mista.



“Estamos trabalhando para corrigir isso. Não é o primeiro jogo em que acontece. Só falar não está funcionando, temos que entender o que está acontecendo”, avaliou o zagueiro. “Tentamos melhorar a cada jogo. É uma coisa que conversamos bastante. No primeiro tempo, sempre somos muito fortes, conseguimos fazer o gol. Tivemos chances para fazer dois, três, mas às vezes o futebol é difícil por esse detalhe. Estamos pecando na volta para o segundo tempo, mas conversamos e vamos procurar melhorar para não sofrer desse jeito”, ponderou o lateral-esquerdo, na zona mista.“Estamos trabalhando para corrigir isso. Não é o primeiro jogo em que acontece. Só falar não está funcionando, temos que entender o que está acontecendo”, avaliou o zagueiro.

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O próximo compromisso do Flamengo será contra o Mirassol, quarta-feira (2). A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o segundo colocado na tabela, com 48 pontos. Quem lidera é o Palmeiras, que tem 52.