Joaquín Freitas é titular do River Plate - AFP

Joaquín Freitas é titular do River PlateAFP

Publicado 31/08/2026 10:14

Anthony Valencia chegou ao Rio na noite de domingo (30) e

A diretoria do Flamengo demorou, mas acertou com dois reforços nesta reta final da janela de transferências. Joaquín Freitas , na manhã desta segunda-feira (31) e ambos estarão no CT do Ninho do Urubu, com expectativa de que já possam ser regularizados até terça.

O Rubro-Negro tem até o fim desta semana para poder inscrever os dois nas quartas de final da Libertadores. O prazo para o máximo de três trocas de jogadores na lista de inscritos da competição é na sexta-feira (4).



tempo suficiente para a diretoria resolver os últimos trâmites burocráticos para poder contar com os dois novos atacantes contra o Independiente del Valle, do Equador, no dia 10 de setembro, em Quito. Eles entrarão

Ou seja, hápara poder contar com os dois novos atacantes contra o Independiente del Valle, do Equador, no dia 10 de setembro, em Quito. Eles entrarão nos lugares de Gonzalo Plata e Wallace Yan

As contratações do Flamengo



Anthony Valencia estava no Royal Antwerp, da Bélgica, desde a temporada 2022/23, quando foi vendido pelo Del Valle. Jogador da seleção equatoriana, ele esteve na Copa do Mundo de 2026, mas não entrou em campo nas quatro partidas disputadas pelo país.



Para comprar o jogador de 23 anos, o Flamengo vai desembolsar 5 milhões de euros (cerca de R$ 30,08 milhões). Pelo acordo por 100% dos direitos econômicos, o clube belga terá direito a 15% do lucro de uma venda futura.



Já Joaquín Freitas é uma promessa de 19 anos do River Plate. Titular do time e já com convocações para a seleção da Argentina, o jovem pode custar até 17 milhões de dólares (R$ 88,3 milhões), segundo informações da imprensa do país vizinho.