Felipe Melo elogiou time de Leonardo Jardim - Reprodução / SporTV

Felipe Melo elogiou time de Leonardo JardimReprodução / SporTV

Publicado 31/08/2026 13:38





"É o futebol mais bonito do Brasil, talvez até do continente. Foi um amasso em cima do Botafogo. Até mesmo no momento bom do Botafogo, o Flamengo conseguiu matar o jogo. Se o Flamengo acelera um pouco mais, matava no primeiro tempo", opinou, no programa 'Fechamento SporTV'. Rio — O comentarista Felipe Melo elogiou a atuação do Flamengo na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo , neste domingo (30), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na avaliação do ex-jogador, que foi revelado pelo Rubro-Negro, o time de Leonardo Jardim joga o melhor futebol do país."É o futebol mais bonito do Brasil, talvez até do continente. Foi um amasso em cima do Botafogo. Até mesmo no momento bom do Botafogo, o Flamengo conseguiu matar o jogo. Se o Flamengo acelera um pouco mais, matava no primeiro tempo", opinou, no programa 'Fechamento SporTV'.

O Flamengo teve uma grande atuação no primeiro tempo do confronto, impondo um bom volume de oportunidades criadas. Já na segunda etapa, o Alvinegro conseguiu reagir e equilibrar o jogo, mas o Rubro-Negro matou a partida com dois gols na reta final, um deles com uma bela linha de passe entre Everton Cebolinha, Samuel Lino e Carrascal.

A equipe de Leonardo Jardim volta a campo para encarar o Mirassol nesta quarta-feira (2), às 19h30, no Maracanã, também pelo Campeonato Brasileiro.