Carlos Alcaraz, terceiro colocado do ranking da ATP - Timothy A. Clary / AFP

Carlos Alcaraz, terceiro colocado do ranking da ATPTimothy A. Clary / AFP

Publicado 31/08/2026 19:46





Alcaraz, atual número 3 do mundo, fechou o jogo em 3 sets a 0, com um triplo 6-4, em duas horas e 21 minutos. O espanhol de 23 anos exibiu bom preparo físico e disparou alguns bons golpes após 139 dias sem disputar um jogo de simples.

De volta às quadras após quatro meses afastado devido a uma lesão no punho direito , o tenista espanhol Carlos Alcaraz estreou no US Open nesta segunda-feira (31) com uma vitória tranquila sobre o russo Roman Safiullin.Alcaraz, atual número 3 do mundo, fechou o jogo em 3 sets a 0, com um triplo 6-4, em duas horas e 21 minutos. O espanhol de 23 anos exibiu bom preparo físico e disparou alguns bons golpes após 139 dias sem disputar um jogo de simples.

"Estou muito feliz com o meu nível neste primeiro jogo oficial em mais de quatro meses", disse Alcaraz após a vitória. "Estou orgulhoso, mas preciso de mais jogos, entrar de novo no ritmo dos torneios, e tenho certeza de que continuarei melhorando."



"O que me deixa mais orgulhoso é que, mentalmente, consegui lidar com o nervosismo, as dúvidas na minha cabeça, e seguir adiante", afirmou.



Alcaraz, que vai enfrentar na segunda rodada o português Jaime Faria, busca se tornar o primeiro jogador a defender o título do US Open com sucesso desde Roger Federer, campeão por cinco anos consecutivos entre 2004 e 2008.