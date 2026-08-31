Carlos Alcaraz, terceiro colocado do ranking da ATPTimothy A. Clary / AFP
Alcaraz, atual número 3 do mundo, fechou o jogo em 3 sets a 0, com um triplo 6-4, em duas horas e 21 minutos. O espanhol de 23 anos exibiu bom preparo físico e disparou alguns bons golpes após 139 dias sem disputar um jogo de simples.
"O que me deixa mais orgulhoso é que, mentalmente, consegui lidar com o nervosismo, as dúvidas na minha cabeça, e seguir adiante", afirmou.
Alcaraz, que vai enfrentar na segunda rodada o português Jaime Faria, busca se tornar o primeiro jogador a defender o título do US Open com sucesso desde Roger Federer, campeão por cinco anos consecutivos entre 2004 e 2008.
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