Carlos Alcaraz é o atual número dois do ranking da ATP - Valery Hache / AFP

Carlos Alcaraz é o atual número dois do ranking da ATPValery Hache / AFP

Publicado 15/04/2026 14:54

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, anunciou nesta quarta-feira (15) sua desistência do torneio ATP 500 de Barcelona devido a um desconforto no punho que sentiu na terça (14), durante sua partida contra o finlandês Otto Virtanen.



"Para ser sincero, é estranho e difícil sentar aqui pela segunda vez, já que já fiz isso anteriormente, e anunciar que não poderei continuar no torneio", disse Alcaraz à imprensa.



Na terça-feira, o espanhol precisou ser brevemente atendido na quadra por um fisioterapeuta após sentir um desconforto no punho direito. Ele retomou a partida em seguida e conseguiu derrotar Virtanen por 6-4 e 6-2.

"Já senti essa sensação uma ou duas vezes antes, e não passou disso. Nunca virou algo sério", havia declarado Alcaraz após a partida.



O sete vezes campeão de Grand Slams pareceu muito mais abatido nesta quarta durante sua coletiva de imprensa, realizada após ele ter passado por exames médicos.



"Pensei que já tivesse sentido isso antes e que não pioraria, que fosse apenas um desconforto resultante das exigências físicas de toda a semana. No entanto, à luz dos resultados dos exames de hoje, foi visto que é uma lesão um pouco mais séria do que qualquer um de nós esperava", afirmou.



"No fim das contas, tenho que ouvir meu corpo, ouvir o que funciona melhor para mim e o que não trará repercussões negativas no futuro. E essa é a razão pela qual tive que me retirar deste torneio", acrescentou o tenista espanhol.

Alcaraz, que chegou a Barcelona após perder a final do torneio de Monte Carlo no domingo para Jannik Sinner, explicou que sentiu uma pontada no punho ao devolver um saque, e o desconforto foi piorando depois.



"Tenho que voltar para casa para iniciar minha recuperação o mais rápido possível com minha equipe, com os médicos e o fisioterapeuta e tentar ficar o mais saudável possível, o mais rapidamente possível, para os torneios que tenho pela frente no futuro", explicou o número 2 do mundo.

Alcaraz, para quem uma vitória em Barcelona teria significado retomar a liderança do ranking mundial, não disse se estaria apto a competir no Masters 1000 de Madri, que começa na próxima semana.



"Espero que vocês possam me ver de volta em uma quadra de tênis novamente o mais rápido possível", afirmou simplesmente durante uma breve aparição diante da imprensa, que não incluiu perguntas dos jornalistas.



